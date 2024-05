– Jeg ble lamslått da jeg så alle meldingene. Det var som da Bill Shankly ga seg i 1974 igjen – et surrealistisk øyeblikk. Det var akkurat det samme.

Stephen Monaghan har sett det aller, aller meste som Liverpool-supporter – han har vært med i over 50 år. Men da Jürgen Klopp i vinter annonserte at denne sesongen var hans siste, ble selv han lamslått.

Tyskeren gir seg denne helgen, hans siste kamp i Premier League, hans siste som Liverpool-manager.

Og skal vi tro Monaghan, vil Klopp bli husket på linje med den aller, aller, aller største.

MØTTE SJEFEN: Stephen Monaghan overrekker et trofé til Jürgen Klopp på vegne av supportergrupperingen «Spirit of Shankly» vinteren 2022. Foto: Privat

– Det er mange likheter med Shankly, og det er det ikke enkelt for meg å si, fastslår Monaghan.

Bill Shankly er nesten som en religiøs figur i disse deler av England. Som Klopp, førte han Liverpool tilbake til toppen.

Som Klopp, gjorde han det med en karisma, utstråling og genuin lidenskap for byen og dens innbyggere.

PÅ SOKKEL: Bill Shankly var Liverpool-manager fra 1959 til 1974. For sin innsats ble han belønnet med egen statue utenfor Anfield. Foto: LEE SMITH / Reuters / NTB

Det handler ikke nødvendigvis om antall trofeer, men måten det ble gjort på, reisen frem dit.

Og der er altså Klopp og Shankly like, selv om femti år skiller deres tid i sjefsstolen.

– Det er lidenskapen, oppførselen, verdiene ... hele personen. Som vi sier her i Liverpool: «Han forstår oss». Han er en av oss, vet hvordan vi tenker og vet hvordan vi er, sier «Mono» – lenge en sentral figur i supportergrupperingen «Spirit of Shankly».

Her danser Klopp med fansen dagen etter 1–3-tapet for Real Madrid i Champions League-finalen 2018:

Hjemme i Norge er den norske supporterlederen Tore Hansen av en lignende oppfatning.

– Vi har vært heldige som har fått oppleve dette. En manager som Klopp får man kanskje bare én av i generasjonen, med både resultater og måten han er på. Ingen kan erstatte Jürgen Klopp, så stor er han jo. Resultatene kan erstattes, men ikke personen, sier han.

For ni år siden presenterte Klopp seg som «The normal one»:

Monaghan fikk oppleve tyskeren som person på nært hold.

Hans gode kamerat Jimmy ble rammet av kreft, alvorlig syk. Monaghan kontaktet klubben: Var det noen som helst måte de kunne ordne et møte med Klopp før det var for sent?

Jo, til slutt kom det en bekreftelse fra klubben. Monaghan holdt det skjult for kameraten, helt til de plutselig var på Klopps kontor.

– Han kom inn med et enormt glis om munnen. Han viste en utrolig empati og omsorg for Jimmy, sier «Mono».

Rett før jul i 2022 satte den tyske sjefen av to timer til «Mono» og Jimmy, de drakk kaffe, spøkte og lo. Jimmy fikk sjefens overtrekksjakke, Klopp hjalp til med å lukke den og rette på den, før Jimmy plutselig brøt ut:

– Du er bedre enn Shankly, du!

Klopp blåste det bort og spurte Monaghan om hva han syntes. Han fikk svar på erkebritisk vis:

– Ikke i nærheten!

Jimmy gikk bort kort tid etter det følelsesladde møtet med Klopp.

FØLELSESLADD: Jürgen Klopp, Jimmy og Stephen Monaghan på Liverpools treningsanlegg før jul i forfjor. Foto: Privat

«Det betyr ikke noe hva folk tenker om deg når du kommer. Det som betyr noe, er hva folk tenker om deg når du drar.»

Det sa Jürgen Klopp i 2015, da hans tid som Dortmund-sjef var ved veis ende.

Han har to tårevåte farvel bak seg og sjansene er store for at han får et tredje når han denne helgen takker for seg som sjef i Liverpool.

Kun den legendariske manageren Bob Paisley, med sine 14 store trofeer, har vunnet mer enn Klopps syv. Bill Shankly og Sir Kenny Dalglish vant begge seks, og dette er alle virkelig historiske størrelser i Beatles-byen.

Klopp hentet ligatittelen hjem for første gang på 30 år, og sikret klubbens sjette Champions League-trofé.

Og det viktigste: Han gjorde det da klubben lå nede for telling.

– Han tok oss fra sjette-syvende plass, som ikke er akseptabelt for en så stor klubb som Liverpool, opp til toppen. Folk vil huske det mest: Å ta oss fra å være en nobody til å kjempe om alt igjen, sier Hansen.

– Fotballen han spilte ... det var som å gå tilbake til 70- og 80-tallet. Det var hypnotiserende å se på. Det ga oss noe å være stolt av, sier «Mono».

DEN SISTE BØTTA: Jürgen Klopps seier i ligacupfinalen mot Chelsea i februar – med «Klopps kids» – ble hans siste trofé som Liverpool-sjef. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

Klopp forlater sin tredje managerjobb uten å ha fått sparken, både i Mainz og i Dortmund har det vært følelsesladde farvel.

«The normal one» fra Schwarzwald i Tyskland har gjort uutslettelig inntrykk i nok en by.

– Vi tror alltid at vi er spesielle her i Liverpool, at vi er forskjellige fra alle de andre. Men kanskje er det litt Dortmund i oss, litt Mainz, siden vi reagerer på samme måte, resonnerer Monaghan.

Nå går det altså mot slutten.

Spurt om sine egne tanker om ettermælet han får i klubben, svarte Klopp karakteristisk i april:

– Jeg bryr meg ikke. (...) Jeg vil ikke ha det på gravsteinen min, «her ligger en av de mest suksessfulle managerne på kloden», du ligger fortsatt godt under jorden, sa han da.

– Nei, det er ikke noe for meg. Jeg vil bli husket som en som hjalp folk gjennom livet.