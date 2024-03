Ut fra det som skjedde på kvalifiseringen i Australia kan det tyde på det.

Lewis Hamilton kom nemlig ikke videre til Q3 (de ti beste) og har dermed 11. beste startspor i Melbourne grytidlig søndag morgen norsk tid.

– Det var en bombe etter at det så bra ut for Mercedes på trening tre, sier Viaplay-kommentator Henning Isdal.

– En elendig kvalifisering av Mercedes, fortsetter Isdal etter skuffende kvalifisering av både George Russell og Lewis Hamilton.

– Det går ikke så bra for Lewis Hamilton om dagen, supplerer Viaplay-kollega Atle Gulbrandsen.

Hamilton var nær ved å bli slått ut før Q3 også i Saudi-Arabia for to uker siden. Russell har vært beste Mercedes-fører i samtlige tre kval til nå i 2024.

Det var første gang siden 2010 Hamilton ikke kom med til Q3 i kvalifiseringen i Australia.

Max Verstappen tok beste startspor - fulgt av Carlos Sainz, som er tilbake etter blindtarmsoperasjonen for bare 15 dager siden. Sergio Pérez, Lando Norris og Charles Leclerc følger på de neste plassene.

– Utrolig at Sainz skal levere på det nivået så kort tid etter operasjonen, sier Henning Isdal.

– Det har vært noen tøffe uker. Jeg var usikker på om jeg kunne kjøre her. Det er nesten utrolig. Men jeg er veldig glad for å være her og utfordre Red Bull-bilene, sier Sainz selv i arenaintervjuet vist på Viaplay.

Max Verstappen hadde en snitthastighet på over 250 km/t. Han slo Sainz med 27 hundredeler. Det er Verstappens 35. pole position i karrieren.

– Det var litt uventet, sier Red Bull-stjernen selv i arenaintervjuet.

Alex Albon får den ene bilen som Williams har tilgjengelig i helgen. Logan Sargeant må altså se løpet fra sidelinjen. Albon krasjet så kraftig på den første treningen at teamet ikke får bilen klar. Williams-sjefen James Vowles innrømmer at det var en vrien beslutning.

Dekkleverandøren Pirelli spår to dekkskift i søndagens løp.

Australia Grand Prix starter kl. 05.00 søndag morgen på Viaplay.