– Det var kjempedeilig. Morsomt at vi møtte Bodø/Glimt her i dag, og få noe norsk her på stadion, sier Nusa til Viaplay.

Han får ros av Bodø/Glimt-maestro Patrick Berg (26).

– De som har fulgt med landslaget i sommer og høst, har vel sett at Nusa er en fantastisk spiller. Han har vist det fra han var 15–16 år i Eliteserien. Jeg håper han får orden på kroppen og holder seg skadefri. Da er det ingenting som kan stoppe ham, sier Berg til Viaplay.

Bodø/Glimt var nødt til å vinne med to mål for å kunne kapre gruppeseieren i kampen mot laget til landsmennene Ronny Deila (48), Hugo Vetlesen (23) og Nusa.

26 minutter ut i første omgang avgjorde langt på vei sistnevnte oppgjøret i så måte. I duell med Glimt-back Brice Wembangomo (26) var 18-åringen fra Langhus fullstendig overlegen. Med en eksplosiv bevegelse skaffet Nusa seg rom nok til å banke ballen uhindret over hodet på Glimt-keeper Julian Faye Lund (24).

– Jeg bare drar’n over på venstre og prøver å smelle til. Jeg traff ganske bra. Så gikk den inn. Jeg er glad for det. Jeg vet at Brice er rask, så jeg måtte gjøre det fort for at han ikke skulle blokkere skuddet. Det ble bra. Jeg er «happy» med det. Det er ekstra deilig å score mot Glimt, sier Nusa.

– En fantastisk prestasjon, sier Viaplay-ekspert og tidligere landslagssjef Nils Johan Semb (64).

Et snaut kvarter ut i andre omgang utlignet eliteserietoppscorer Amahl Pellegrino (33) på straffe, men til ingen nytte.

I neste angrep tok Brügge tilbake ledelsen da Igor Nascimento Rodrigues (22) kom seg foran Glimt-stopper Odin Bjørtuft (24) og bredsidet inn 2–1 for belgierne. På tampen av matchen økte Brandon Mechele (30) til 3–1 med et kontant hodestøt etter en corner.

På sidelinjen gliste trener Deila, som nå kan forberede laget på 8-delsfinale. Bodø/Glimt skal i mellomtiden ut i en playoff mot et av lagene som kom på 3. plass i Europa League. Ajax, Olympiakos og Real Betis er blant de tøffeste motstanderne nordlendingene kan trekke.

I potten med klubber fra Europa League, befinner også Molde seg, men de to norske lagene kan ikke møtes.

– Det er en litt kjip måte å avslutte en god sesong på. Dette viser at vi har noen steg å ta. Jeg håper at vi kan være konkurransedyktige mot denne typen klubber neste sesong, sier Patrick Berg til Viaplay.

Vinnerne av playoff-matchene vil, som Club Brügge, spille 8-delsfinale i Det europeiske fotballforbundets tredje gjeveste klubbturnering. Runden avvikles i februar.

Finalen spilles 29. mai i Hellas’ hovedstad, Athen.

– Vi ville ta førsteplassen. Det var viktig. Jeg gleder meg til trekningen for å se hvordan veien videre blir. Det blir en spennende vår, sier Nusa.