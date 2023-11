Vålerenga vant mot HamKam – fortsatt på direkte nedrykk: – Det blir sirkus

HAMAR (VG) (HamKam-Vålerenga 0–2, Stabæk – Sandefjord 2–1) Andrej Ilic og Daniel Håkans sørget for seier for Vålerenga mot HamKam. En sen scoring av Stabæk gjør imidlertid at de fortsatt er på direkte nedrykk.