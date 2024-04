Den tidligere angriperen er gjest i ukas episode av RB-sporten. Onsdag blir det cupfest på Eide kunstgressbane når Molde kommer på besøk.

– Å møte Molde for Eide blir veldig tøft, så vi får kose oss med den kampen. Det blir masse folk og en fin happening for hele klubben. Det er kanskje den største kampen de vil ha i karrieren sin, og da kan vi ikke tenke på om det er 0-0 eller vi ligger under 0-1. Vi må bare kose oss, få til litt godt spill og gjøre det beste ut av det, sier Sundgot om 4. divisjonslagets møte med ett av Norges beste lag.

Ole Bjørn Sundgot er gjest i ukas episode av RB-sporten. Foto: TROND HUSTAD

Premier League-drømmen knust

Sunnmøringen var involvert i alle målene da MFK vant 3-2 i cupfinalen mot Lyn og tok klubbens første tittel i 1994. Spissen erkjenner at ett av målene sannsynligvis ville blitt annullert av VAR.

Sundgot mimrer tilbake til 1995 da han spilte sammen med Ole Gunnar Solskjær og Arild Stavrum, og de tre S-ene sjokkerte Fotball-Norge.

Ole Bjørn Sundgot i aksjon i cupfinalen mot Lyn i 1994. Foto: Tor Richardsen / NTB

Sundgot var på opphold både i Bradford og Oldham, men drømmen om en karriere i Premier League ble knust av flere lange skadeavbrekk.

Tilbake i Molde fikk han oppleve Champions League-eventyret som inkluderte mirakelet på Mallorca og stjernemøte med Real Madrid på Santiago Bernabeu.

Etter suksess som spiller i Lyn ble Sundgot spiller og seinere trener i Hønefoss. Der opplevde han både opprykk og oppsigelse. Du får også vite hvilke klubber – i tillegg til Rosenborg – Sundgot takket nei til gjennom karrieren.

Molde slo Lyn 3–2 i NM-finalen i 1994. Foran fra venstre: Ulrich Møller, Trond Strande, Tor Gunnar Johnsen, Morten Bakke og André Nevstad. Bak fra venstre: Daniel Berg Hestad, Jose Maria Glaria Avizanda, Sindre Rekdal, Kjetil Rekdal, Knut Anders Fostervold og Ole Bjørn Sundgot. Tarje Nordstrand Jacobsen og Arild Stavrum spilte også i finalen. Jan Berg og Berdon Sønderland satt på benken, mens Petter Rudi hadde karantene. Foto: NTB

Kort landslagskarriere

Sundgot har én offisiell A-landskamp for Norge, da han kom inn for Jostein Flo mot Ghana på Ullevaal i 1995. I podkasten avslører han hva Egil «Drillo» Olsen sa da han forklarte hvorfor Sundgot ikke kom til å bli tatt ut i den neste troppen.

Ole Bjørn Sundgot besøker studio i samtale med Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby og Trond Hustad.

Du kan høre RB-sporten der du vanligvis hører podkast. Episoden kan også spilles av i vinduet øverst i denne saken.