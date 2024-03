Det skriver avisen Telegraph.

TV-bildene fra kampen viser blant annet at Conceciao stikker en pekefinger opp i ansiktet på Arteta, samtidig som han sier noe med en tydelig misfornøyd mine i ansiktet.

Like etterpå ser man spillere fra begge lag oppe i ansiktene på hverandre.

Arteta kan da ses mens han drar Leandro Trossard bort fra situasjonen, før han vifter bort Porto-spillerne.

OPPHETET: Arsenals Leandro Trossard (t.h.) i klinsj med Porto-spillere. Foto: Andrew Boyers / Reuters

På en pressekonferanse kort tid etter straffe-nederlaget på Emirates Stadium i London, kommenterer FC-Porto trener Sergio Conceicao episoden.

Han anklager Arsenals Mikel Arteta for å ha fornærmet familien hans.

– Det er ikke så viktig, det Arteta sier eller ikke sier. Under kampen vendte han seg mot benken, og på spansk – det må være en spansk trener-ting for det var det samme med Guardiola – fornærmet han familien min, sa han ifølge CNN Portugal.

– Til slutt sa jeg at han måtte følge med, for den han fornærmet er ikke lenger blant oss, og at han heller måtte bry seg om å trene laget sitt for han er forpliktet til å gjøre mer, og å gjøre det bedre, sa han på pressekonferansen etter kampslutt.

Da Arteta ble spurt om episoden mellom ham og Conceciao under en pressekonferanse, svarte han bare «ingen kommentar», skriver The Athletic.