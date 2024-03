4–2 på straffer gjør at Arsenal er klare for sin første Champions League-kvartfinale siden 2010.

En strålende målgivende pasning fra Ødegaard var ikke nok til at Arsenal kunne unngå spilleforlengelse, etter Portos scoring på overtid i det første oppgjøret i Portugal.

Etter to dramatiske timer på Emirates og målløse ekstraomganger skulle det hele avgjøres med straffesparkkonkurranse.

Der var Arsenal best. Kaptein Ødegaard gikk først frem og var iskald. Deretter satte både Kai Havertz, Bukayo Saka og Declan Rice sine straffer.

Portos Wendell satte derimot sin straffe i stolpen, og Arsenals burvokter Raya reddet Galenos straffe som måtte sitte for Porto.

Dermed var avansementet i boks for vertene.

Foto: Hannah McKay / Reuters / NTB

– Det betyr alt å være i kvartfinale. Det er slike dager som denne man spiller fotball for å oppleve. Nå skal vi nyte kvelden, sier Arsenal-keeper Raya til TNT Sports.

Ødegaard sørget for at lagene var like langt sammenlagt på tampen av første omgang. Etter å ha slitt med å spille seg gjennom ledd og et kompakt Porto-forsvar, vartet nordmannen opp med ren magi fem minutter før pause.

Ødegaard mottok ballen fra lagkamerat Leandro Trossard utenfor 16-meteren, før han tredde belgieren gjennom i feltet med en genial pasning mellom to Porto-spillere. Trossard la ballen til rette, og satte inn kveldens første mål forbi sisteskansen Diogo Costa.

– Det er verdensklasse, kommenterte tidligere landslagskaptein Brede Hangeland om pasningen på TV 2.

– Martin Ødegaard er en av verdens beste fotballspillere. Dette her er det ikke mange som gjør, altså, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

– Pasningen til Martin Ødegaard – kunstverk, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på X.

Paul Merson, Arsenal-legende: – Jeg skjønner ikke hvordan ballen går gjennom der. Det er en Kevin De Bruyne-pasning

– En av de beste involveringene i år fra Ødegaard. Så bra på alle mulige måter, skriver The Telegraphs James Ducker.

Assisten var Ødegaards første målgivende pasning i Champions League.

– Du må bare beundre hvordan Martin Ødegaard behandler ballen når det er trangt rundt ham, kommenterte tidligere Premier League-stopper Matthew Upson på BBC Radio.

UTTELLING: Etter 40 minutter hvor Arsenal slet med å skape sjanser, kom åpningen og scoringen for Leandro Trossard. Foto: Hannah McKay / Reuters / NTB

I andre omgang trodde Ødegaard han hadde sendt Arsenal et steg nærmere avansement.

Liggende i luften hadde han sendt en retur i mål. Han løp mot hjemmefansen, men dommer hadde andre planer. Frispark, etter at dommer Clement Turpin mente Kai Havertz tok for mye i trøyen til Pepe.

Dermed sto det stadig 1–1 sammenlagt.

Både Ødegaard og innbytter Gabriel Jesus var nære scoring mot slutten av andre omgang, men vertene måtte vente på det avgjørende målet.

Men Arsenal hadde virkelig tatt kommandoen. Og Ødegaard var involvert i «alt». På overtid kombinerte han fint med Jesus før han vendte opp og forsøkte å komme seg til avslutning. Hans tidligere Real Madrid-lagkamerat Pepe var i duellen, og Ødegaard gikk i bakken uten å få straffespark.

Dermed ble det ekstraomganger – og straffesparkkonkurranse – før Arsenal kunne juble til slutt.