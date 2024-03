Ødegaard scoret det første målet i 6–0-triumfen og ble kåret til banens beste spiller.

– Det var en glimrende prestasjon fra Arsenal og deg i dag, Martin. Jeg så bare ikke fotografen på banen? sier Carragher i Sky Sports’ intervju med Ødegaard etter kampen - med henvisning til scenene etter seieren mot Liverpool i februar.

Da kritiserte Carragher den norske kapteinen for å ha benyttet seg av kameraet til klubbfotograf Stuart MacFarlane i feiringen.

– Jeg visste det kom. Ha-ha-ha. Jeg var for redd til å gjøre det i dag! Så jeg gikk rett inn (i garderoben), sier Ødegaard og ler.

Storseieren mot Sheffield United bidrar til at Arsenal (+45) har bedre målforskjell enn Liverpool (+39) og Manchester City (+35), men de to tittelutfordrerne er fortsatt henholdsvis to og ett poeng foran på tabellen.

Søndag møtes nettopp Liverpool og Manchester City, hvor minst ett av lagene kommer til å avgi poeng. Med uavgjort i storoppgjøret på Anfield, kan Arsenal overta ligaledelsen hvis de vinner hjemme mot Brentford lørdag kveld.

– Hver kamp er avgjørende nå, sier Ødegaard.

Til Viaplay forteller 25-åringen at laget hadde godt av en liten pause rundt jul. Siden 20. januar har Arsenal vunnet syv strake Premier League-matcher.

– Vi slet litt før juletider. Vi trengte å komme litt bort fra hverandre, hvile litt og jobbe med noen detaljer i spillet. Vi fant en fin miks med å ha litt fri og trene hardt. Det har sett bra ut etter det.

Arsenals syv strake seirer Vis mer ↓ 20. januar: Arsenal-Crystal Palace 5–0 30. januar: Nottingham Forest-Arsenal 1–2 4. februar: Arsenal-Liverpool 3–1 11. februar: West Ham-Arsenal 0–6 17. februar: Burnley-Arsenal 0–5 24. februar: Arsenal-Newcastle 4–1 4. mars: Sheffield United-Arsenal 0–6 Målforskjell: 31–3

Han er ikke redd for noe om dagen.

– Vi vil spille og dominere fullstendig hver gang, forteller drammenseren.

Han har vært involvert i 12 mål denne Premier League-sesongen. Seks av dem er egne scoringer. 11 runder gjenstår før ligatittelen skal deles ut.

– Vi viser kvaliteten vi har. Det er veldig tøft og tett i toppen, men vi elsker den «fighten» her. Vi nyter det. Vi skal fortsette.