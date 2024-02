Nederlenderen satte inn 40 mål for PSV før han ble hentet til Tyskland i 2021. Tirsdag var Malen tilbake i Eindhoven i åttendedelsfinalen i Champions League.

Han markerte seg raskt, og etter 24 minutter smalt det på Philips Stadion. Malen havnet langt ut til høyre på pasningen fra Marcel Sabitzer.

Men klinket til. Ballen gikk som et prosjektil i mål via et PSV-ben og opp i nærmeste kryss. Hjemmekeeper Walter Benitez rakk ikke opp i sitt nærmeste hjørne.

Donyell Malen strakte to pekefingre mot himmelen før han med begge hender viste at han ønsket å begrense feiringen mot klubben hvor han ble en klassespiller.

STJERNETREFF: Donyell Malen treffer perfekt. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters / NTB

Med Julian Ryerson på høyre back ledet Dortmund 1–0 ved pause. Lyngdølen hadde et godt tak på den meksikanske stjernen Hirving Lozano. Sistnevnte pådro seg et gult kort etter en duell med nordmannen.

Landslagsspilleren imponerte med en solid kamp.

Ian Maatsen på motsatt Dortmund-back hadde langt større problemer. Det var ikke hans skyld at PSV gikk til pause målløse.

GOD RYERSON: Julian Ryerson hadde taket på Hirving Lozano i Eindhoven. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters / NTB

Det rettet seg etter hvilen.

VAR måtte i aksjon for situasjonen hvor Dortmund-veteran Mats Hummels var involvert. Men PSV fikk straffe 11 minutter ut i 2. omgang. Kapteinspissen Luuk de Jong satte inn straffen. 33-åringens mål nummer 22 for sesongen i serie og europacup.

Men PSV fikk ikke den seieren de hadde ønsket seg før returkampen i Tyskland.

Jadon Sancho fikk 68 minutter for Dortmund – uten å skape det store.

MATCHVINNER: Østerrikeren Marko Arnautovic scoret for Inter. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / NTB

I Milano sørget Marko Arnautovic for at Inter fikk et greit utgangspunkt før returkampen mot Atlético Madrid. Østerrikeren på 34 år er lånt inn fra Bologna og kom inn som innbytter. Han satte mesterlig inn en retur fra Atlético-keeper Jan Oblak etter en Lautaro Martinez-sjanse.

– Vi fortjente virkelig å vinne, sier Arnautovic etter Inter-seieren.

Men sist sesongs finalist måtte nøye seg med en scoring og står foran en voksen oppgave i Spania.

Atleticos landslagsspiss, Álvaro Morata, fikk gult kort og må stå over returkampen.