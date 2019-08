Stortalent (16) skrev ny proffkontrakt med TIL

Kontrakten gjelder for tre nye år.

– Det henger sammen med skolegangen på NTG, og at han skal gå tre år der, og at han er en av de mest spennende spillerne vi har. Vi har jobbet mye med at Bryan skal få «roen» og jobbe seg inn mot et A-lag over tid her hos oss, sier Svein-Morten Johansen i et møte med iTromsø på Alfheim i dag.

Fiabema har en rekke landskamper på aldersbestemt nivå og ble nylig uttatt i G16-troppen som skal spille en turnering i Polen i september.

16-åringen fikk eliteseriedebuten for TIL mot Haugesund 14. juli.

Dette er faktisk Fiabemas andre proffkontrakt med TIL. Den nye kontrakten til unggutten varer frem til sommeren 2022 - og er i realiteten en forlengelse på 1,5 år.

Tidligere i år la den italienske klubben SPAL inn to bud på Fiabema – som ble avslått av TIL.

