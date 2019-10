David de Gea måtte forlate banen med skade i EM-kvalifiseringskampen mot Sverige tirsdag kveld. JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Problemene fortsetter for Solskjær: Stjerneduo mister Liverpool-kampen

Manchester United må klare seg uten både Paul Pogba og David de Gea i søndagens storkamp mot Liverpool på Old Trafford.

TV-kanalen Sky Sports var først ute med å melde at verken keeper de Gea eller midtbanesjefen Pogba blir klar til oppgjøret.

Dette ble senere onsdag bekreftet av United-manager Ole Gunnar Solskjær.

Lang skadeliste

Han uttaler samtidig at høyrebacken Aaron Wan-Bissaka og angriperen Anthony Martial kan rekke søndagens kamp.

Uansett har vondt blitt til verre for Solskjær under landskamppausen. Han har en svært lang skadeliste å bekymre seg over, og fraværet av de Gea, som ble skadd i tirsdagens EM-kvalifiseringskamp mot Sverige, kommer svært ubeleilig.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær må unnvære midtbanesjefen Paul Pogba i søndagens kamp mot Liverpool. Erik Johansen / NTB scanpix

– David må skannes. Jeg tror han er ute. Det så utvilsomt slik ut på bildene fra i går, sier Solskjær.

Pogba har kjempet for å bli klar til Liverpool-møtet, men rekker det angivelig ikke. Han har slitt med en ankelskade i lengre tid og trente nylig på egen hånd i Dubai.

Tøft

Liverpool har vunnet alle sine kamper så langt i Premier League og blir gigantfavoritt i søndagens kamp. United har kun vunnet to av åtte kamper og ligger på 12.-plass i ligaen.

Foruten Pogba og de Gea er Eric Bailly, Diego Dalot og Timothy Fosu-Mensah uaktuelle for United i helgen. Dessuten er det usikkerhet rundt Martial, Wan-Bissaka, Jesse Lingard, Phil Jones og Mason Greenwood.

Venstrebacken Luke Shaw skal være klar for spill etter å ha vært ute i nesten to måneder. Dessuten kan Solskjær trolig regne med Victor Lindelöf i midtforsvaret, ettersom han spilte 90 minutter for Sverige mot Spania tirsdag.