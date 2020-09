Landslagssjefen om voldsdømt Manchester United-spiller: – Han har trengt å komme seg unna offentligheten

Englands landslagstrener Gareth Southgate åpner for at Harry Maguire kan gjøre comeback med flagget på brystet i oktober.

Harry Maguire på vei ut av rettslokalet i Hellas. Foto: Michael Varaklas / AP / NTB scanpix.

Forsvarsprofilen spiller ikke lørdagens bortekamp mot Island og er heller ikke med mot Danmark tirsdag.

Manchester United spilleren ble i slutten av august dømt for en rekke forhold etter en ferietur til den greske øya Mykonos, og han ble ikke tatt ut i troppen til de nevnte nasjonsligakampene.

Maguire har hevdet sin uskyld og har anket dommen, og landslagstrener Southgate understreker av utestengelsen blir kortvarig.

– Det har vært en vanskelig periode for ham, og jeg tror at de seneste dagene har vært viktige for ham. Han har trengt å komme seg unna offentligheten, sier Southgate.

Landslagssjef Gareth Southate (t.h) sammen med Harry Maguire ved en tidligere anledning. Foto: ANDREW BOYERS / NTB Scanpix

Landslagstreneren mener at Maguire har hatt behov for å koble av og komme seg tilbake til klubben sin.

– Vi ser ham helt sikkert i oktober, fastslår mannen som plukker ut Englands beste menn.

27 år gamle ble anholdt på Mykonos sammen med sin bror og en venn etter et slagsmål mellom to grupper av turister. Ifølge politiet ble fire betjenter rammet av slag i tumultene.

Få dager senere ble Maguire dømt til 21 måneder og 10 dagers betinget fengsel.