Aftenbladet vurderer Viking-troppen: Disse 11 bør starte serieåpningen

81 dager etter at de startet sin oppkjøring, er Bjarne Berntsen og Viking klare for sesongstart. Her er Aftenbladets vurdering av troppen og de 11 vi mener bør starte mot Kristiansund på søndag.