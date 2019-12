Henrik Kristoffersen er knapt ferdig med jobben til jul. Men han som bor fast i østerrikske Salzburg får ikke så lang reisevei hjem til jul som mange andre norske utøvere. Sånn ved 19.00-tiden lille julaften er siste konkurranse ferdig. Det handler om parallellslalåm i italienske Alta Badia. Foto: Alessandro Trovati, AP / NTB scanpix

Hjem til jul? Tøft nok hvis du driver toppidrett

Noen får bare timer med julehøytid hjemme i Norge. Andre reiser ikke hjem til jul i det hele tatt. Vintersportskalenderen er massiv de neste ukene.

Bil, tog, fly, buss og båt. For svært mange handler det nettopp om å komme seg i posisjon til julepynt og ribbesvor mens nettene er på sitt lengste, og de røde dagene hagler på kalenderen.

Bortsett fra noen, da. De som må jobbe. Og så har du toppidrettsutøverne. De som driver idrett om vinteren.

Midtuke-jul

Når selve julaften lander på en tirsdag og selve høytiden foregår midt i uken, blir det kort tid mellom konkurransene. I Mellom-Europa går ikke hele samfunnet i nedstengt julekosdvale rundt jul og nyttår. Det er vinterferietid, fotballen i Tyskland har pause og vinteridrettene får råde grunnen.

Da blir det kort mellom konkurransene. Alpinistene er de mest ekstreme. Det siste rennet går i Alta Badia om kvelden lille julaften.

– Noen av disse rennene rundt jul og nyttår er blant de største i kalenderen. Sporten må bruke muligheten til å vise seg frem på den aller største arenaen. Jeg har inntrykk av at utøverne er fokusert og ønsker å vise seg frem, sier Norges alpinsjef, Claus Ryste.

Noen mener at konkurranseprogrammet er sånn at de like godt dropper turen hjem til Norge i julen.

Heidi Weng skal være borte hjemmefra i julen for første gang. Sammen med flere andre langrennsjenter skal hun både trene og feire jul i italienske alper i Livigno. – Det blir en utfordring, innrømmer hun. Foto: MATHIAS BERGELD, BILDBYRÅN

Fakta Siste før jul, og første etter Her er tidspunkt for avslutning av siste konkurranse før jul – og begynnelsen på første konkurranse etter for de forskjellige grenene. HOPP: Verdenscuprennet i Engelberg i Sveits er ferdig bitte lille julaften 22. desember rundt klokken 17.30. Reisen hjem: Engelberg-Zürich med bil tar halvannen time. Deretter overnatting i Zürich før de tar flyet til Gardermoen på formiddagen lille julaften. En reise som i flytid er rundt to timer. Tilbake i konkurranse: 3. juledag om morgenen (27. desember) stiller laget til hoppuka på Gardermoen. To timers flytur til München venter før det blir nye to timer i bil til Oberstdorf. LANGRENN: Sprintfinalene i Planica i Slovenia er ferdig rundt klokken 13.00 søndag 22. desember. Deretter bærer det i bil til flyplass og et par timers flytur til Oslo. Lander i Oslo sent på kvelden. De som ikke bor i Gardermoens nedslagsfelt, må vente på fly hjem først lille julaften. Tilbake til konkurranse: Alle som skal delta på Tour de Ski og ikke allerede er i Mellom-Europa, reiser fra Gardermoen 2. juledag. Flytid et par timer, deretter et par timer i bil til første stopp, Lenzerheide. ALPINT: Fartsløpere på herrelaget er ferdig med sin jobb i Val Gardena i Italia rundt klokken 13.00 lørdag 21. desember. Da blir det et par timer i bil før fly til Oslo (flytid et par timer). De norske fartsløperne på kvinnelaget er ferdig rundt kl. 13.00 søndag 22. desember. Biltur til Genève og to og en halv time flyvning til Norge venter. Nordmenn som kjører storslalåm og parallellslalåm, har sin siste konkurransedag på lille julaften i Alta Badia i Italia. Noen blir trolig værende i Mellom-Europa. Andre reiser hjem til Norge på julaften. Det er ikke mange hvileskjær i alpinsirkuset. 2. juledag er norske fartsløpere i gang med utfortrening til rennet i Bormio 29. desember. Kvinnene starter med storslalåm 4. juledag i Lienz. SKISKYTING: Skiskytterne kan se ut som at de har de roligste programmet i jul- og nyttårshøytiden. På bitte lille julaften går det siste verdenscuprennet før jul i Le Grand Bornand i Frankrike. Neste verdenscuprenn starter ikke før 9. januar. Men det er denne perioden en del av de norske løperne mener at de kan legge inn en god treningsperiode i høyden, slik for eksempel Ole Einar Bjørndalen gjorde i langer periode i sin karriere. Blant dem er Ingrid Landmark Tandrevold og Erlend Bjøntegaard, som begge velger julefeiring i høyden i Mellom-Europa. For Vetle Sjåstad Christiansen og Marte Olsbu Røiseland blir det konkurranser også i romjulen. De deltar på det årlige skiskyttershowet på fotballstadion i Schalke 4. juledag.

Utfordring

En rekke norske langrennsjenter tar med seg pakker og ski og feirer julen i Livigno i Nord-Italia. For Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng, Ragnhild Haga og Kari Øyre Slind blir det høytid i fremmed land.

Heidi Weng innrømmer at høydeoppholdet i julen i forkant av Tour de Ski ikke bare er greit.

– Siden jeg er så hjemmekjær, blir det en utfordring, fortalte hun tidligere i vinter.

Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff blir i Anterselva, mens kollega på herrelandslaget i skiskyting, Erlend Bjøntegaard, tar med seg både kjæreste, foreldre og søsken til julefeiring og trening i Le Saises i Frankrike.

Bjøntegård innrømmer at det ikke bare handler om dårlig tid mellom konkurranser. For ham handler det om å få lagt bak seg en god treningsperiode i høyden slik at han er godt rustet til både de tre viktige verdenscuprundene i januar og til VM i Anterselva i februar. For å være best mulig forberedt, ofrer han hjemmejul.

De kaller seg bestevenner, Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff. Det skal de også være i julen når de feirer jul i fremmed land sammen med sine kjærester. Foto: JASMIN WALTER, BILDBYRÅN

– Dette blir et høydeopphold. Men jeg er ikke helt Ole Einar som dro på høydeopphold alene i julen. Det hadde jeg ikke greid helt alene uten familie, og det er viktig å få med familien med på dette, sier han.

Tiril Eckhoff og Ingrid Landmark Tandrevold tar med seg kjærestene til Anterselva, den naturskjønne dalen helt nord i Italia på grensen til Østerrike. Her er det flotte treningsforhold og på godværsdager ren alpeidyll.

– Det er første gang jeg feirer jul uten familien. Det blir merkelig. Men jeg tror også det kan bli hyggelig, fortalte hun tidligere i høst.

Men for de fleste andre norske vinterutøverne blir det en travel tur hjemom før alvor og kamp om verdenscup starter opp igjen.

Erlend Bjøntegaard skal feire jul i Les Saisies i de franske alper. Han mener det er det riktige for å få høydetrening i passe mengder til viktige renn etter jul. Foto: Kerstin Jönsson, AP / NTB scanpix

De norske hopperne hopper av verdenscupen om kvelden 22. desember. Bil til Zürich og fly til Norge på lille julaften. Men de får ikke så mye fred i juleperioden. Hoppuken begynner nesten før de har fått av seg juledressen.

– Det blir litt hektisk, sier Andreas Vilberg som er en slags logistikksjef for norske hoppere.

Men hopperne er vant til aktivitet i høytiden. Siden 1953 er det blitt arrangert internasjonale hoppkonkurranser i romjulen og nyttår i Østerrike og Tyskland.

72 timer hjemme

For noen av langrennsløperne kan det bli ekstra travelt. De siste konkurransene går i Slovenia søndag 22. desember. Løpere som er tatt ut til Tour de Ski og som deltar i Planica, får det svært hektisk. De kommer hjem for å vaske klær sette seg til julemiddag, så begynner pakkingen til ny tur. Allerede 2. juledag (26. desember) stiller de med skibager på Gardermoen.

– De får 72 timer med julefeiring i Norge, sier mediekontakt Gro Eide.

Tour de Ski går gjennom hele romjulen, med konkurranser både nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

Viktig treningsperiode

Nå er det ikke bare lang reisevei og korte perioder mellom konkurranser som får utøvere til å velge bort norsk jul. Med et svært hektisk konkurranseprogram i verdenscupen for både skiskyttere og langrennsløpere kan det være vanskelig å få til treningsperioder.

Skiskytterne er de eneste med mesterskap i år. Derfor blir det viktig å ta for seg av de mulighetene til rolige treningsdager som er i kalenderen. For langrennsjentene i Livigno er perioden mellom Davos og Tour de Ski det eneste oppholdet hvor de kan få litt kontinuitet på treningen slik at de er skjerpet til andre halvdel av sesongen.

Da får jul hjemme bare gå sin gang.

