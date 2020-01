RBK-talent skrev ny kontrakt - klar for nytt utlån

Torbjørn Lysaker Heggem (20) skrev A-lagskontrakt med Rosenborg.

RBK-talentet Torbjørn Lysaker Heggem skrev torsdag ny kontrakt med klubben. Foto: Andersen, Christoffer / NTB scanpix

Heggem blir dermed det ferskeste medlemmet i Rosenborgs A-stall.

20-åringen skrev torsdag en ny kontrakt med RBK, og går samtidig på lån til Ranheim ut året. Det melder Rosenborg på sitt nettsted.

Den nye RBK-avtalen strekker seg ut 2021-sesongen, men det kommende året skal unggutten altså spille for Ranheim i 1. divisjon.

– Målet er å spille på Lerkendal for Rosenborg så raskt som mulig. Jeg tror dette er den beste veien dit. Denne sesongen er målet å spille alle kampene, vise at jeg har blitt en bedre fotballspiller og bli mer sjef, sier Heggem til RBK.no.

– Vi håper han kan ta steget og bli en fremtidig midtstopper i Rosenborg, sier Dorsin om Heggem. Foto: Michael Schult Ulriksen

Midtstopperen var på lån i Ranheim under nedrykkssesongen i fjor. Han noterte seg for 24 kamper og ett mål for Ranheim i 2019, og startet 14 kamper i Eliteserien.

– I fjor spilte han kamper på et høyt nivå i Ranheim, og denne sesongen håper vi at han skal spille enda mer på det som forhåpentligvis blir et topplag i 1. divisjon. Vi håper han kan ta steget og bli en fremtidig midtstopper i Rosenborg, sier sportslig leder Mikael Dorsin til klubbens nettsted.

