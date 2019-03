Kings svar til svensk målscorer: – Jeg vet ikke hva han har røyka

NORGE-SVERIGE 3–3

ULLEVAAL: De to målene til Robin Quaison så ut til å bli avgjørende. Da han satte inn 3–2 målet var snuoperasjonen fullendt. Sverige hadde hatt de største sjansene. Men Norge hadde en corner som skulle slås. Da utlignet Ola Kamara.

– Det føles mer ut som et tap enn å vunnet ett poeng. Jeg synes vi var overlegne og mye bedre enn dem, sa Quaison til svensk TV4 etter kampen.

De norske spillerne var ikke enige i Quaisons beskrivelse av «overlegne» svensker.

– Frem til vi scoret 2–0 var vi best, vi skapte mest. Men etter at de får inn det første målet holder Jarstein oss inne i kampen. Da ble vi for passive, sa Joshua King til de skrivende journalistene i intervjusonen.

Så la han til:

– Jeg vet ikke hva han (Quaison) har røyka. Jeg tror han må se kampen igjen.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

«Ganske på viddene»

Ola Kamara, som reddet uavgjort på overtidens overtid, var heller ikke enig med svensken.

– Du er ganske på viddene når du mener at du herjer når du ligger under 2–0.

Ole Sælnes mener kommentaren var «typisk dem».

– Svenskene er vant til å se ned på norsk fotball, så det får dem bare gjøre, sier Selnæs til Aftenposten.

– Hvordan opplevde du styrkeforholdet?

– Det var to jevne lag. Denne kampen kunne bikket begge veier. Enkelt og greit. Vi ledet 2–0 et godt stykke ut i 2. omgang. Så det er utrolig skuffende at vi ikke greier å vinne.

Heller ikke Martin Ødegaard kjøper påstanden fra Quaison.

– Totalt sett vil jeg ikke si at de var overlegne. Men etter 2–0 og ut kampen styrte de mye, det er jeg helt enig i. Jeg synes vi kjørte over dem i starten. Så kom de litt mer med. Vi ble litt baktunge og klarte ikke å justere. Vi får lære av de feilene vi gjør, sier han.

Håvard Nordtveit lot seg ikke skremme av det han fikk se av svenskene. Han mener at mye kunne sett annerledes ut, til fordel Norge, om gressmatten hadde vært bedre.

– Jeg mener i hvert fall at vi er et ett hakk bedre enn Sverige, så vi har alle muligheter til å slå dem på bortebane, sier Nordtveit.

DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

«Vanvett»

Erik Niva som er fotballkommentator i den svenske avisen Aftonbladet, har tre ord som han mener beskriver kampen.

«Vanvett. Kalabalik. Fotbollsförvirring.»

Han som vanligvis har ordet i sin makt, får litt problemer med å beskrive det han har opplevd.

– En av de mest kaotiske fotballkampene en svensk landslag overhodet har spilt. Skal vi juble eller skjelle dem ut?

Dårlig bane, dårlig kamp

Den svenske journalisten Marcus Leifby kommenterte kampen direkte i tekst på Aftonbladet. Han var langt mer avmålt i sin vurdering av det som skjedde på Ullevaal denne marskvelden.

– Norge og Sverige, to ganske dårlige lag, spiller 3–3 på en ganske dårlig fotballbane i en ganske dårlig fotballkamp. Logisk resultat altså. Sverige har fått en hyggelig start på EM-kvaliken, seier hjemme mot Romania og «et kryss» borte mot Norge, det får duge.