PRESSET: Lars Arne Nilsen leder Brann i en svært tung høstsesong. Mot bunnlaget Strømsgodset gikk det helt galt. Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Nilsens styggeste tap: Branns skrekkhøst fortsetter

Lars Arne Nilsen har hatt svake høstsesonger med Brann, men aldri så stygge enkeltkamper som søndagens.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

STRØMSGODSET - BRANN 6–0

Drammen: Tidligere i sesongen fikk Brann mye ros for sterke borteresultater.

Men det er lenge siden årets første høstdag. 1. september, i Lillestrøm, var forrige gang Brann vant utenfor Bergen.

Mot Strømsgodset søndag ble Lars Arne Nilsens lag ydmyket.

Til pause sto det 4–0. Da hadde Godset brent flere store sjanser. Til slutt var resultatet 6–0.

– Brann er tafatte i forsvarsspillet sitt. Både én-mot-én og som kollektiv, er det åpent i alle retninger, sa Eurosports kommentator Tor Ole Skullerud.

Siden seieren mot LSK, for en årstid siden, har Brann spilt fem bortekamper. På de fire første ble det ett mål og to poeng.

Samtidig: Bare LSK har vært i svakere form enn Strømsgodset. Drammenserne hadde seks strake uten seier før Brann-kampen.

Brann tapte 0–6 også i 2007, mot Lyn, men da ble det seriegull. Under Lars Arne Nilsen var 1–5 mot Molde - og Erling Braut Haaland - i fjor det styggeste tapet.

NULL POENG: Nilsen (bak) var tydelig misfornøyd med sitt lag i Drammen. Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Bamba var nær

Seks minutter ut i kampen mot Godset var det nær utrolig at Brann ikke havnet under. En sjansebonanza endte med at Strømsgodsets Moses Mawa headet over fra kort hold.

Da et snaut kvarter var spilt, ble Daouda Bamba frekt spilt gjennom for Brann, men en utrusende hjemmemålvakt hindret scoring. Samme Bamba skjøt hardt like utenfor etter 18 minutter.

Imellom Bamba-sjansene burde Godset igjen scoret, etter en corner. Igjen slapp Brann unna.

Fakta Strømsgodset - Brann 6–0 (4–0) Eliteserien menn 29. runde Marienlyst stadion, Drammen DOMMER: Svein Oddvar Moen GULT KORT: MÅL: 1–0: Moses Dramwi Mawa (21.), 2–0: Lars-Jørgen Salvesen (37.), 3–0: Duplexe Tchamba (39.), 4–0: Lars-Jørgen Salvesen (43.), 5–0: Kristoffer Tokstad (48.), 6–0: Herman Stengel (66.). Brann (4–3–3): Håkon Opdal- Gilli ólantsson, Bismar Acosta, Christian Eggen Rismark, Ruben Kristiansen – Fredrik Haugen, Ruben Yttergård Jenssen (Sander Marthinussen fra 77'), Kristoffer Barmen – Thomas Grøgaard, Daouda Bamba, Veton Berisha (Mikal Kvinge fra 77')

IGJEN OG IGJEN OG IGJEN: Slik så det ut stadig vekk på Marienlyst søndag. Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Mål på mål

Det gjorde de ikke da omgangen var nesten halvveis. Mawa timet et løp fra midtbanen perfekt og ble spilt nydelig gjennom. Han rundlurte Bismar Acosta og skjøt ballen i nettet bak Håkon Opdal, keeperen som har reddet Brann i mange slike situasjoner i år.

Ikke denne gangen: 1–0 til Godset.

34 minutter spilte hjemmelaget igjen rundt Brann, men nå var Acosta på plass og skled ballen til corner.

Lettelsen var midlertidig. Lars Jørgen Salvesen gjorde 2–0 etter pasning fra Mawa. En frekk chip over Opdal.

3–0 kom da Duplexe Tchamba utnyttet at Brann var passive på en dødball.

4–0 fulgte: Salvesen gjorde det igjen.

Målene kom med et par minutters mellomrom. Brann, med rykte for å være «de hjelpesløses hjelper», viste at de fortsatt kan være det.

I pausen sa trener Nilsen på tv at Brann ikke skulle slippe inn flere mål. Det holdt i to minutter. Kristoffer Tokstad scoret.

6–0 kom senere, et flott langskudd av Herman Stengel.

Brann-marerittet stoppet der. Strømsgodsets kamp mot nedrykk fortsetter en helg til. Der de kan tape divisjonsstatusen, kan Brann bare tape mer ære og et par tabellplasseringer rundt midten.