Hynne på pallen i Zürich

Skiensjenta ble klokket inn til tiden 2.00,79. Kenyanske Eunice Sum vant på 2.00,40.

– Det kjentes OK ut. Jeg løp mot Sum for to dager siden også, og da fulgte hun heller ikke haren. I dag skulle hun gjøre nettopp det, og få en liten kompensasjon for det, men det gjorde hun likevel ikke, sa Hynne til NRK.

Telemarkingen så ingen annen mulighet enn å være offensiv og sette fart i tet på feltet ut på sisterunden. Det måtte hun betale for. På oppløpet strakk ikke kreftene helt til.

Så sent som tirsdag vant Hynne 800-meteren under et internasjonalt stevne i italienske Rovereto. Vinnertiden 2.00,53 var under VM-kravet.

29-åringen hadde til gode å klare VM-kravet på 2.00,60 foran tirsdagens start, men fjernet enhver tvil rundt sin egen deltagelse i sesongens store høydepunkt i Doha i månedsskiftet september/oktober med kjempeløpet i Italia.

Like bra lyktes ikke skiensjenta i Zürich torsdag.

Den norske rekorden på 800 meter for kvinner lyder på 1.59,82. Hynne har personlig rekord på 1.59,87.