Norsk superstart - lekte seg til en halv million kroner i travfest

Det ble en norsk superstart på Elitloppet-søndagen i trav.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kusk Tom Erik Solberg i aksjon med Odd Herakles. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com/Equus / NTB scanpix

NTB

Odd Herakles vant første løp og fikk vel 500.000 kroner for jobben. Det tok litt over to minutter.

Kaldblodshesten Odd Herakles ledet fra start til mål og vant meget lett for sin kusk Tom Erik Solberg. Det skjedde foran tomme tribuner i Stockholm.

Dermed har tiåringen tjent cirka 7,5 millioner kroner hittil i karrieren.

Les også Norsk travstjerne satte verdensrekord

– Dette er stort og sterke følelser i sving, sa veterantreneren Lars O. Romtveit til den svensk TV4.

Senere søndag kjøres Elitloppet-kvalifiseringer og -finale der Looking Superb er Norges håp sammen med Jomar Blekkan som kusk.

Det skal deles ut nær 15 millioner kroner i premiepenger til hesteeierne i løpet av løpene på Solvalla søndag.

Vinneren av Elitloppet får alene vel tre millioner av dette.

Trolig vil det bli omsatt for cirka 280 millioner kroner i spill til de 14 løpene.