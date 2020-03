Permittert på tirsdag. Nå gir de bort deler av lønnen sin.

De to Vålerenga-spillerne Andrine Tomter og Marie Dølvik ble permittert på tirsdag. Nå har de bestemt seg for å gi bort ti prosent av lønnen.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Andrine Tomter og Marie Dølvik ble permittert denne uken. Nå har de bestemt seg for å gi bort deler av lønnen sin til koronarammede. Foto: Bildbyrån

– Vi har ikke mye penger i Toppserien, men vi håper at dette kan gjøre at flere melder seg på slik at det blir litt store summer ut av det, sier VIF-spiller Andrine Tomter.

Hun og lagvenninnen Marie Dølvik fra Tromsø opplyste på Instagram torsdag kveld at de skal gi bort ti prosent av lønnen de får fra Vålerenga til dem som er hardt rammet av koronapandemien.

Tiltaket har fått emneknaggen #SocialResponsibility.

De to landslagsstjernene Caroline Graham Hansen (Barcelona) og Ingrid Syrstad Engen (Wolfsburg), samt LSK-spiller Heidi Ellingsen, gjør det samme. Håpet er at flere slenger seg på.

– Vi ønsker å samle sammen folk som har lyst til å hjelpe til, og vi håper og tror at det er mange som vil det. Vi ser jo at folk hjelper til overalt rundt oss. Hvis alle kan gjør litt, blir det mye til slutt, sier Dølvik.

Håper flere bidrar

Pengene rår ikke i Toppserien, og tirsdag fikk samtlige av spillerne på Vålerengas kvinnelag beskjeden om permittering.

– For oss er det ti prosent av lønnen vår, det er ti viktige prosenter, men vi er villige til å ofre det for at det kan komme mer ut av det, sier Tomter.

– Så lenge man kan hjelpe til med det man har, så er det i alle fall noe. Da kan ballen begynne å rulle, sier Dølvik.

– Hva er målsettingen?

– Jeg har ikke tenkt så langt. Det har gått litt fort. Men det hadde vært veldig kult hvis mange meldte seg på og bidro med det de kunne. Da kan det bli store summer som vi kan gi til folk som virkelig trenger det, sier Tomter.

Skulle spilt byderby neste uke

De to VIF-damene skulle ha sparket i gang sesongen med byderby mot Lyn på hjemmebane førstkommende mandag. Det er rart å tenke på, sier de begge.

– Surrealistisk. Jeg tror ikke jeg har helt skjønt hva som skjer. Det er utrolig kjedelig ikke å spille fotball, for det er jo jobben vår, men samtidig setter dette livet litt i perspektiv. Fotball er jobben, men det viktige er at flest overlever, sier Tomter.

– Det gjelder kanskje egen klubb også?

– Ja, den permitteringen kom jo ikke overraskende på oss. Det er selvfølgelig veldig kjipt, men det må gjøres for at vi skal ha en klubb å komme tilbake til.

LES MER OM DET HER: Vålerenga permitterer 55 spillere og trenere. – Vi hadde ikke noe valg

Trener hver for seg

Nå går dagene til å trene hver for seg, i likhet med resten av Fotball-Norge.

– Jeg håper bare at flest mulig holder seg friske. Det er veldig uvisst hvor lang tid det tar, og det er vanskelig å tenke på det nå oppi alt det her. Det er en veldig spesiell situasjon, sier Dølvik.

Tomter tror personlig at de ikke kommer i gang før i sommer. Det er iallfall det hun selv har forberedt seg mentalt på.

– Men ting kan jo skje. Det er ingen som vet noe. Det er veldig uforutsigbart.