Mange TV-seere kan gå glipp av seriestarten i Eliteserien: – Kan ikke garantere noe

TV-selskapet Discovery kan ikke garantere for at en løsning på TV-konflikten er på plass før seriestarten i Eliteserien i fotball. En rekke nordmenn risikerer å gå glipp av kampene.

Publisert Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Rosenborg sesongåpner hjemme mot Brann 5. april. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Get er distributør av TV-kanaler. Discovery eier TV-kanalene TV Norge, Max og Eurosport. Tirsdag morgen ble det klart at Get og Discovery ikke har kommet til enighet om en ny distribusjonsavtale.

Dermed vil en million nordmenn stå uten Discoverys kanaler i tiden fremover.

Det kan få konsekvenser for hvor mange som får sett seriestarten i Eliteserien. Om kun én måned spilles sesongens første kamper.

– Ja, dette betyr dessverre at kunder av Get kanskje må se seg om etter andre alternativer dersom de ønsker å se på Eliteserien, sier Espen Skoland, kommunikasjonsdirektør i Discovery.

– Kan man garantere at man har en løsning på plass innen seriestart?

– Nei, det kan man dessverre ikke garantere. Vi er fortsatt åpne for en avtale med Get, men den må skje på balanserte premisser.

Av alle som så på Eliteserien på lineær-TV i fjor, så ca. 17 prosent på Eliteserien hos Get. Totalt hadde Discovery i gjennomsnitt 92.000 seere per seriekamp på lineær-TV.

Fakta 1. serierunde, Eliteserien 2020 04.04 kl. 16: Strømsgodset – Viking 04.04 kl. 18: Vålerenga – Molde 05.04 kl. 18: Bodø/Glimt – Mjøndalen 05.04 kl. 18: Kristiansund – Start 05.04 kl. 18: Stabæk – Odd 05.04 kl. 18: Aalesund – Haugesund 05.04 kl. 18: Sandefjord – Sarpsborg 08 05.04 kl. 20: Rosenborg – Brann

Espen Skoland er kommunikasjonsdirektør i Discovery. Foto: Discovery

Finnes andre alternativer

Kommunikasjonsdirektøren er likevel klar på at det finnes andre måter å få med seg seriestarten på, dersom en avtale ikke kommer på plass før den tid. Discoverys strømmetjeneste vil uansett vise samtlige kamper.

– Heldigvis finnes det i dag flere valgmuligheter, og man kan strømme alt av norsk toppfotball via vår strømmetjeneste Dplay, eller se kampene hos de andre norske distributørene, sier Skoland.

Nylig inngikk Discovery avtaler med de andre store distributørene i Norge. Til tross for brudd i forhandlingene med Get, er ikke Skoland bekymret for at Discovery nå får færre plattformer der de kan promotere seriestarten i Eliteserien på.

– Vi når fortsatt bredt ut til TV-seerne, og vi har et veldig godt samarbeid med VG rundt norsk fotball, sier han.

Telia-eide Get forteller at de ønsker å få til en god løsning sammen med Discovery, og at de «setter seg ned når som helst» for å forhandle videre.

– Vi ønsker å kunne tilby den norske fotballen til flest mulig seere, og på den måten seerne er vant til uten å betale mer. Vi håper ikke Discovery ender opp med å blokkere for bred distribusjon av den norske fotballen, sier Ellen Cecilie Scheen, pressekontakt i Telia.

Vålerenga og Brann får tøff motstand i serieåpningen. Klubbene endte på henholdsvis 10.- og 9.-plass i fjor. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Håper på en løsning

Norges Fotballforbund (NFF) ønsker en snarlig løsning. De påpeker samtidig at det enda er god tid til å forhandle frem en ny avtale innen seriestart.

– NFF ønsker åpenbart at flest mulig får sjansen til å se kampene i Eliteserien. Det er fortsatt en god stund igjen til seriestart, og vi håper partene kommer frem til en løsning innen den tid, sier Yngve Haavik, kommunikasjonssjef i NFF.

Fotball Media, som eies av NFF og Norsk Toppfotball (NTF), selger rettighetene til Eliteserien, Toppserien og Obos-ligaen. Daglig leder i selskapet Knut Kristvang påpeker, i likhet med Haavik, at det fortsatt er en god stund til seriestart. Utover det ønsker han ikke å kommentere saken ytterligere.

Discovery har også rettighetene til begge de to OL-kvalifiseringskampene i håndball som spilles i mars og april, i tillegg til golfrettigheter der Viktor Hovland er involvert. Torsdag spiller golfkometen en PGA-turnering i Florida.