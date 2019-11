Markus Henriksen er tatt ut i Norges tropp som skal møte Færøyene og Malta. Her på landslagstrening tirsdag. Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån

Henriksen ønsker klubbytte i januar: – Det ligger noe «grums» bak

Markus Henriksen er i kulda i Hull, men biter seg fast i Lars Lagerbäcks landslag takket være tidligere prestasjoner. Han håper han snart får en ny hverdag.

Fram til sommeren imponerte Henriksen ved å spille «alt» både for klubb- og landslag. 3441 serieminutter ble fasit for den daværende Hull-kapteinen forrige sesong, og for Norge spilte han hvert minutt av 15 landskamper på rad.

Nå imponerer han ved å bite seg fast i landslaget selv om han er i fryseboksen i Hull. Han har ikke ett minutt for klubblaget denne sesongen.

– Det er veldig spesielt. Det som har skjedd i Hull er en historie jeg aldri ville trodd kunne skje, og som jeg ikke unner noen. Men jeg har tatt det som en mann og går ikke rundt og syter. Jeg gjør den jobben jeg kan og ønsker å spille U23-kamper for å holde meg i form, sier han til NTB.

– Jeg har trent mer enn noen gang. Jeg kan gjøre det fordi jeg vet at jeg ikke skal spille kamper. Selvfølgelig er ikke situasjonen optimal, men jeg føler at jeg har vist god form i de landskampene jeg har fått spille.

Markus Henriksen unner ingen den klubbhverdagen han har hatt i Hull siden sommeren, men han håper på en snarlig løsning. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ønsker klubbskifte

Etter at han var ubenyttet reserve mot Malta i september har han startet Norges tre siste landskamper, men han er blitt byttet ut i hver av dem. Han vet at klubbsituasjonen ikke er holdbar i lengden.

– Vi jobber for å få til et klubbskifte, det er det ingen tvil om. Jeg ønsker å spille fotball. Og når jeg ikke får lov til det av dem (Hull), så er det vanskelig, sier Henriksen til Eurosport.

– For i ditt hode så er det ikke sportslige årsaker som gjør at du ikke får spille?

– Nei, det er noe «grums» som ligger bak. Mer enn det ønsker jeg ikke å utdype, sier Henriksen, og forteller til Eurosport at en retur til Rosenborg kan bli aktuelt i framtiden:

– Jeg har kone og tre barn, og vi har kjøpt hus i Trondheim. Rosenborg vil alltid stå mitt hjerte veldig nært, sier han til Eurosport.

Mye ble feil

Henriksen har kontrakt med Hull til sommeren. Klubben benyttet en opsjon til å forlenge kontrakten etter forrige sesong, men planen om et salg til en annen klubb i forrige overgangsvindu ble ikke gjennomført.

Trønderen vil ikke snakke i detalj om hva som førte til det.

– Det kom noen bud i sommer, og de kunne ha solgt meg da. Jeg orker ikke å si så veldig mye om det, men det er etter min mening mye som er gjort feil, sier han.

Lars Lagerbäck har aldri lagt skjul på at han har stor sans for Henriksen og hans kvaliteter, men han gjør det klart at klubbsituasjonen er langt fra ideell.

– Han er en fysisk sterk toveisspiller som gjør laget bedre, og han har fortsatt å prestere på landslaget. Det er bra at han spiller U23-kamper, men jeg har ikke sett et minutt av dem. I landslaget lever han på sine tidligere prestasjoner, sier landslagssjefen.

Det er Henriksen fullt klar over.

Markus Henriksen på landslagstrening sammen med Tore Reginiussen (til v.) og Sander Berge (til h.). Han biter seg fast i landslaget tross en krevende klubbhverdag utenfor Hulls førstelag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Jobber steinhardt

– Jeg har en åpen dialog både med Lars og Perry. De kjenner min karakter, at jeg jobber steinhardt for å være klar. Når det skjer noe, forhåpentligvis i januar, må jeg være klar til å gå rett inn i et lag uansett hvor det blir, sier han.

– På forrige samling var det spennende både for dem og meg, men jeg synes jeg klarte å gjøre to gode kamper. Selv om jeg greier å holde formen ved like er ikke situasjonen optimal, og slik det er nå kan jeg ikke leve med. Jeg går for fullt for å finne en løsning både jeg og klubben er fornøyd med.

Henriksen har veldig lyst til å være fast i et klubblag neste gang landslaget samles. Da er det for avgjørende nasjonsligaomspill om en EM-plass.

– Jeg har vært med i landslaget hele veien, og da ville det vært kjedelig å miste de kanskje to største kampene vi skal spille. Jeg har veldig tro på denne gjengen. Vi har mange gode unge spillere og fryktelig mange som spiller på gode lag i store ligaer i Europa. Det har alltid vært snakk om at vi ønsker å komme til et mesterskap, og nå må vi klare å levere.