Nå må Barcelona gjøre noe de sjelden har gjort

Barcelona, laget som alltid spilte som de gjorde i forrige kamp uansett draktfarge hos motstanderen, må ta grep når de møter Bayern München i kvartfinalen i Champions League.

Barcelonas sjef Quique Setién diskutere med lagets store stjerne Lionel Messi. Foran kvartfinalen i Champions League er de to nødt til å ta flere diskusjoner om hvordan de skal slå Bayern München som er stor favoritt. Foto: ALBERT GEA, Reuters/NTB scanpix

Barcelona er alltid favoritt. Men ikke denne gangen. Noen mener sågar at det blir som en spasertur i parken for Bayern München.

Lewandowski mot Messi. Ter Stegen mot Neuer. Gegenpress mot tiki-taka. Tysk grundig tålmodighet mot spanske innfall.

Barcelona er i ferd med å visne, sier noen av dem som får betalt for å kommentere fotball. En av dem er Lothar Matthäus. Den gamle storspilleren går nesten inn for å fornærme katalanernes stolthet.

– Bayern må gjøre mange feil for å tape for dette Barcelona-laget. Dagens Barcelona er ikke det samme som det har vært, mener Bayern München-legenden.

Fakta Slik spilles Champions League Avslutningen av Champions League spilles som en turnering i Lisboa i Portugal. Slik spilles kampen frem mot finalen: Kvartfinaler: Onsdag 12. august: Atalanta – Paris Saint-Germain 1–2 Torsdag 13. august: RB Leipzig – Atlético Madrid 2–1 Fredag 14. august: Barcelona – Bayern München Lørdag 15. august: Manchester City – Lyon Semifinaler: Tirsdag 18. august: Paris Saint-Germain – RB Leipzig Onsdag 19. august: Barcelona/Bayern München – Manchester City/Lyon Finale: Søndag 23. august kl. 21.00

Må tilpasse seg motstanderen

Han får selvfølgelig litt motstand hos katalanske fotballeksperter som mener at han er vel arrogant. Men det er utover enhver tvil at det er Barcelona som i perioder de siste ti årene har spilt fotball med en slags suveren arroganse. Det har vært Barcelona som trenere over hele verden har sendt beundrende blikk.

Ikke nå lenger. Denne gang er det Barcelona som må tilpasse seg motstanderen. Det er Barcelona som skal være forsiktig, som skal passe seg for motstanderen og som denne gang ikke er favoritt.

Bayern Münchens målmaskin Robert Lewandowski er en mann de stoler på også skal score på Barcelona i kvartfinalene i Champions League. Foto: Matthias Schrader, AP/NTB scanpix

– Barcelonas trener Quique Setién innrømmer det også. De er ikke så gode at de kan diktere spillet i alle kamper. Det har lett aldrende spillere i flere posisjoner, de ser slitne ut. De må rett og slett gjøre noe de ikke har gjort før, tilpasse seg motstanderen, sier Viasats Petter Veland.

Mannen som kan mer om spansk fotball enn noen annen med norsk som morsmål.

Anti-Bayern

Spekulasjonene i spanske medier handler også i stor grad om Barcelonas nye fokus. Den katalanske sportsavisen Sport brukte hele forsiden sist mandag på å fortelle om hvordan Barca skulle demme opp for de tyske bølgene av angrep. Overskriften i meget store bokstaver var: PLAN ANTI-BAYERN.

Det handlet om at laget fra Camp Nou skulle gå over til en 4–4–2 formasjon og at angriperen Antoine Griezmann ville bli ofret til fordel for en mer defensiv tenkning.

– Det sier litt om styrken til Bayern München at mektige Barcelona endrer måten å spille på, sier Jan Åge Fjørtoft.

Fjørtoft jobber også i Viasat og har jobbet for det tyske TV-selskapet Skys Bundesliga-sendinger. Han kan tysk fotball, men er ikke like sikker på at Lothar Matthäus har rett.

– Messi kan trylle. Jeg er enig i at tyskerne ser langt mer solide ut en Barcelona nå, så de må finne seg i et favorittstempel. Men det kommer til å bli en jevn kamp, mener han.

Petter Veland er også helt klar på at er det noen som kan gjøre en forskjell for den katalanske stoltheten, så er det en kortvokst argentiner.

– Jeg vil si at det 70–30 prosent sjanse for at tyskerne vinner. Barcelona har 30 prosent vinnersjanse fordi de har Messi. Uten hadde de hatt bare 10–15 prosents vinnersjanse, sier Veland.

Stilkollisjon?

Når disse to gigantene møtes så vil mange snakke om to stiler som møtes. Høyt-press maskineriet («gegenpress») til tyskerne og tiki-taka-kunsten til Barcelona. Det hadde kanskje vært gyldig argument for noen år siden. Ikke nå lenger skal vi tro våre oppringte eksperter.

– Jeg vil si at Bayern München er langt mer enn bare gegenpress slik Klopp-klubbene har praktiserte det. Bayern er favoritt hos så mange fordi de behersker så mange deler av spillet, sier Jan Åge Fjørtoft.

– Barcelona er ikke slik de var da Xavi og Iniesta herjet på midtbanen. De har ikke de samme grepet om ballen. De har ikke den samme evnen til å dominere totalt. Vi så det mot Napoli da de skulle kontrollere kampen inn, men fikk problemer, sier Veland.