Aktuell som norsk landslagstrener - takket nei til Sverige

Kristian Skogstad (37) sa nei til svensk landslagsjobb.

Kristian Skogstad, her under NM på ski i Drammen i vinter, er en het kandidat til den ledige trenerjobben på kvinnelandslaget. Foto: Øyvind Sivertsen

Som iTromsø skrev tidligere denne uken, var 37-åringen fra Balsfjord høyaktuell som trener for det svenske langrennslandslaget.

Nå bekrefter nordmannen at han fikk et tilbud fra Sverige - og at han har bestemt seg for å takke nei til jobben.

– Det er kanskje det tøffeste valget jeg har gjort, men det passet bare ikke akkurat nå. Jeg har en familie med tre barn som jeg må ta hensyn til, sier Skogstad til SVT - uten at han vil røpe om det var kvinne- eller herrelandslaget han fikk jobbtilbud fra.

Den svenske landslagssjefen Anders Byström viser forståelse for valget.

– Han kunne ikke med tanke på familiesituasjonen. Det har jeg all respekt for, sier han til den svenske statskanalen.

Tromsø-bosatte Skogstad var sjef for Team Nord-Norge fra 2016–2019, og har blant annet vært trener for de norske landslagsløperne Erik Valnes og Anna Svendsen.

Aktuell for norsk trenerjobb

iTromsø er kjent med at Skogstad er en av kandidatene til den ledige trenerjobben for det norske kvinnelandslaget i langrenn, etter at Geir Endre Rogn tidligere i vår ga beskjed om at han ikke fortsetter.

Skiforbundet har lyst ut stillingen over to år, med søknadsfrist 14. mai.

Langrennssjef Espen Bjervig er sentral i ansettelsesprosessen. Han kjenner godt til Skogstad, men vil ikke gå i detalj på hans kandidatur.

– Han er en dyktig trener som jeg håper norsk langrenn nå eller i framtiden får bruk for. Vi er godt kjent med jobben han har gjort både med lag og enkeltutøvere, sa Bjervig til iTromsø tidligere denne uken.

Espen Bjervig skryter av Skogstad. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

– Det frister

Da sa Skogstad at han selvsagt var kjent med den ledige jobben, men at han «ikke har søkt på den».

– Det frister med en landslagsjobb. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har ambisjoner. Samtidig frister det også med å utvikle unge lokale utøvere, sa Skogstad, som i vinter har fulgt unge talenter i Kvaløysletta Skilag.

Marthe Kristoffersen, Ola Vigen Hattestad og Thomas Alsgaard er andre navn som er nevnt i forbindelse med den ledige landslagsjobben.

