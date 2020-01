Rød slapp med skrekken – klar for mer EM-spill

Magnus Abelvik Rød har ikke pådratt seg noe fingerbrudd og er klar for videre spill i håndball-EM. Norge møter Sverige i naboduell søndag.

Magnus Abelvik Rød hadde vondt under EM-kampen mot Ungarn. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Rød fryktet en omfattende skade etter at han ble taklet i bakken mot Ungarn fredag. Han fikk høyrehånden i klem mellom kroppen og spilleflaten underveis i Norges 36-29-seier.

Ultralyd-sjekken slo fast det landslagets fysioterapeut Harald Markussen trodde: Rød har fått en forstuing i en finger i høyrehånden.

– Det går greit å spille med dette. Utfordringen er faktisk størst i forsvar, sier venstrehendte Rød til NTB.

Norge møter Sverige søndag. Svenskene må vinne for å opprettholde håpet om en semifinale. Tar Norge to nye poeng, er laget svært nær å gå videre selv med to kamper (Island og Slovenia) igjen å spille.

Magnus Abelvik Rød under fredagens kamp mot Ungarn. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Sverige har prestert svakt i hjemme-EM og ble utklasset av Portugal fredag. Svenske håndballeksperter frykter at Norge kommer til å herje med hjemmelaget.

Rød har vært meget god i EM, og han har solid oppbakking i samme posisjon fra Harald Reinkind.

Bak disse er også Eivind Tangen aktuell.

