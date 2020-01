FA-cupen direkte: Tøff bortekamp for Arsenal

Ikke så gøy å være keeper Travers. Arsenal bedriver god, gammel "nå ruller vi opp" - og hjemmeforsvaret er ute å kjøre, stort sett hele tiden. Også ved denne anledning. Så å si åpent mål for Nketiah.

Mål for Arsenal!

Guendouzi vinner nærkampene og ballen, her og der. Hjemmelaget får aldri ro, og det skaper uro blant hjemmefansen på tribunen - der Arsenal-tilreisende fans ...

Guendouzi vinner nærkampene og ballen, her og der. Hjemmelaget får aldri ro, og det skaper uro blant hjemmefansen på tribunen - der Arsenal-tilreisende fans ...

14′ DEL