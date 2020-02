Riiber cruiset inn til seier Seefeld-trippelen i kombinert

Kombinertesset Jarl Magnus Riiber hadde ingen problemer med å ta sin og Norges første seier i den prestisjefylte Seefeld-trippelen. Jørgen Graabak tok annenplassen.

Jarl Magnus Riiber vant, som første nordmann, Seefeld-trippelen. Foto: Matthias Schrader / AP

Riiber tok sin 10. verdenscupseier for sesongen og den 24. i karrieren. Han har også to annenplasser.

Jarl Magnus Riiber gikk ut 1,22 minutter foran Vinzenz Geiger og japanske Akito Watabe før det avsluttende langrennet over 15 kilometer.

Jørgen Graabak fulgte ytterligere to sekunder bak. Anført av Graabak klarte de å ta inn noen sekunder på den første runden av 2,5 kilometer. Riiber hadde derimot full kontroll og var til slutt 50,2 sekunder foran Graabak. Trønderen spurtslo Geiger om annenplassen.

– Det ble et OK hopp, men det altfor mye bakvind og jeg fikk ikke noe løft. Jeg hadde helst sett at det ble 115 meter og ikke 101. Jeg skal gjøre mitt beste i langrennet, sa Riiber til FIS' intervjuer.

Jens Lurås Oftebro startet 1,26 minutter bak og ble også en del av en kvartett som jaktet Riiber. Han gikk inn til fjerdeplassen.

Espen Bjørnstad fikk det derimot tungt og måtte slippe ut på den andre runden. Han kom i mål på niendeplass.

