Stjernene i tårer under Bryant-hyllest før Lakers' første hjemmekamp etter ulykken

Det ble en tårevåt hyllest av Kobe Bryant i Los Angeles Lakers' første hjemmekamp etter at Lakers-legenden og åtte andre døde i en helikopterulykke søndag.

En tydelig preget LeBron James (t.h.) under nasjonalsangen etter hyllesten av Bryant. Foto: Robert Hanashiro / USA Today / NTB scanpix

Før oppgjøret mellom Lakers og Portland Trail Blazers sang Usher foran en fullstappet arena. Han fikk stående ovasjoner fra 20.000 tilskuere.

Mens han sang rullet det opp bilder av både NBA-stjerner og andre idrettsprofiler som har hedret Bryant den siste tiden.

«Kobe, Kobe, Kobe», ble det ropt fra fansen flere ganger før kampen begynte.

Da den amerikanske nasjonalsangen ble sunget, sto flere av spillerne fra både Portland Trail Blazers og Los Angeles Lakers og gråt. Mye av fokuset var på LeBron James, som har hatt Bryant som en mentor i løpet av deres år i ligaen sammen.

Holdt tale

James holdt også en tale før kampen skulle begynne.

– Jeg har skrevet ned noe, men jeg skal ta alt fra hjertet, åpnet James til, til øredøvende jubel fra samtlige på tribunen.

– Jeg vet at det kommer en begravelse for Kobe, men i kveld ser jeg på dette som en feiring. Dette er en feiring av et lite barn som kom til klubben som 18-åring, la opp som 38-åring og ble den beste faren som finnes de siste tre årene, fortsatte James.

I tillegg spilte samtlige spillere med en KB-logo på venstre bryst, til minne for Bryant.

LeBron James, Anthony Davis og resten av Lakers-laget varmet opp med Kobe Bryant-drakter før kampen mot Portland Trail Blazers. Foto: Foto: AP Photo / Kelvin Kuo / NTB scanpix.

20 sesonger for Lakers

Kobe Bryant og datteren Gianna var to av ni personer som omkom i en helikopterulykke i California søndag.

Bryant spilte 20 sesonger for Los Angeles Lakers og vant fem titler med Lakers. I etterkant av ulykken ble tirsdagens kamp mot Los Angeles Clippers utsatt.

Det er fortsatt usikkert når Bryant vil gravlegges. Han etterlater seg kona Vannessa og døtrene Natalia (17), Bianka (3) og Capri på sju måneder.

Draktene til Gianna Bryant (til venstre) og Kobe Bryant (til høyre) hang over to seter før oppgjøret mot Portland Trail Blazers. Foto: Foto: AP Photo / Kelvin Kuo / NTB scanpix.

