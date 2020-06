Klepp spilte sin første kamp på fire måneder: – Vi fikk en god pekepinn

– Men vi har en del å jobbe med fram mot seriestart, sier Elisabeth Terland.

Elisabeth Terland og Klepp klarte ikke å score da de endelig fikk spille kamp igjen etter fire måneders pause. Foto: Jarle Aasland

Alexander Larsen

Avaldsnes - Klepp 0-0

AVALDSNES: Fire måneder etter forrige treningskamp, og med bare to uker til seriestart, spilte Klepp mot Avaldsnes lørdag. Dette var første kamp siden 0–4-tapet mot Røa på La Manga i februar.

Kampen åpnet friskt med sjanser til begge lag i første omgang, men ingen av lagene maktet å score på Avaldsnes Idrettssenter. Kampen ble spilt i tre omganger bestående av 25 minutter på den nye kunstgressbanen.

– Først og fremst er det veldig godt for oss å få mange minutter i beina og få spille kamp igjen. Vi er et veldig nytt lag og må se hvordan ting sitter. Enkelt og greit en kamp som det var godt å få gjennomført, oppsummerer spissen Elisabeth Terland til Aftenbladet etter kampslutt.

Klepp gikk ut i en 4-2-3-1-formasjon under ledelse av deres nye trener Nick Lofthus, som har tatt over for Ollie Harder (Sandnes Ulf). Etter å ha spilt 3-4-3 de siste sesongene under Harder, ser Lofthus på alternativer.

Tidlig skremmeskudd

Det var Klepp som kom til kampens første mulighet etter seks minutter. Elisabeth Terland serverte Hege Hansen som var ute store deler av fjorårssesongen grunnet graviditet. Hun forsøkte en lobb over keeper fra 18 meter, men forsøket gikk i stolpen og ut.

Den midterste omgangen var langt mer sjansefattig, men Klepps Julie Austdal hadde muligheten til å gi Klepp ledelsen på en heading, men også den avslutningen traff metallet.

Den siste omgangen skulle vise seg å bli en kombinasjon av de to første. Avaldsnes presset litt høyere, men det ble ingen scoringer for lagene i en jevnspilt kamp.

– I perioder spiller vi bra, men det er også perioder vi kan forbedre. Det må vi jobbe med fram mot seriestart, sier Terland.

Klepp serieåpner hjemme mot Kolbotn søndag 5. juli.

Kampfakta

Avaldsnes - Klepp 0-0

Avaldsnes Idrettssenter

Avaldsnes (4–3–3): Victoria Esson – Nathalie Utvik, Marthe Enlid, Robyn Decker, Hanna Dahl – Ylinn Tennebøe, Andrea Norheim, Olaug Tvedten – Sandra Østenstad, Rasheedat Busayo, Elise Thorsnes

Klepp (4-2-3-1): Adelaide Gay – Ida Hetland Pedersen, Marthine Østenstad, Tuva Hansen, Anette Snørtedal Jensen - Julie Austdal, Marie Hella Andresen - Matilde Alsaker Rogde - Elisabeth Terland – Sofie Bjørnsen - Hege Hansen.