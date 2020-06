Shala slipper karantene etter omdiskutert utvisning

Norges Fotballforbund har besluttet ikke å ilegge Vålerenga-spiller Herolind Shala karantene for det røde kortet han fikk mot Stabæk.

Herolind Shala slipper karantene for det røde kortet mot Stabæk. Foto: Terje Pedersen

NTB

Shala ble utvist for to gule kort, og den siste situasjonen ble en stor «snakkis» i etterkant. Midtbanemannen gikk ned i duell med Stabæk-stopper Yaw Amankwah, og hoveddommer Rogit Saggi oppfattet at Shala forsøkte å filme seg til frispark.

I etterkant innrømmet Saggi at han trolig gjorde feil ved å gi Shala gult kort for filming.

– Man kan i ettertid si at det er nok kontakt der, så jeg kunne droppet det gule, men jeg synes fortsatt ikke det er en duell som tilsvarer direkte frispark, sa han til Eurosport.

– Tydelig at han dyttes

Tirsdag bestemte NFFs disiplinærutvalg at Shala ikke skal suspenderes. Dermed kan han spille for VIF mot sin tidligere klubb Odd onsdag. Det begrunner utvalget med en helhetsvurdering av situasjonen og tilgjengelig bevismateriale.

«Det er fremlagt videobilder av svært god kvalitet som klart viser at spilleren ikke filmer i den aktuelle situasjonen. Tvert imot viser bildene tydelig at han dyttes over ende og faller på en ut fra situasjonen naturlig måte», skriver disiplinærutvalget i sin beslutning.

Fraviker regelen

Utvalget kan ifølge regelverket ikke overprøve det gule kortet, som blir stående, men fraviker hovedregelen om at rødt kort automatisk medfører minst én kamps karantene.

«Når det foreligger så tydelig bevismateriale som taler i spillerens favør, fremstår det etter utvalgets vurdering som svært urimelig om det skal tildeles karantene i etterkant», heter det.

Fra før er det klart at dommer Saggi, som også gjorde seg upopulær ved en annen situasjon i første omgang, ikke dømmer i 3. eliteserierunde. Derimot er han sannsynligvis tilbake i 4. runde kommende helg.