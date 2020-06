Fifa med koronakrisepakke på 14,5 milliarder kroner

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) vedtok torsdag å bevilge 1,5 milliarder dollar (14,5 milliarder kroner) for å hjelpe fotballen gjennom viruskrisen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fifa-president Gianni Infantino og hans styre bevilget 14,5 milliarder kroner i krisehjelp til fotballen som følge av viruspandemien. Foto: Peter Dejong, AP / NTB scanpix

NTB

Fifa-rådet vedtok enstemmig å godkjenne forbundets Covid-19-hjelpeplan, som er utarbeidet av administrasjonen i nært samarbeid med representanter fra de regionale forbundene. Målet er å bidra med økonomisk støtte til medlemsforbundene dels gjennom bevilgninger og dels gjennom rentefrie lån.

Pengene skal brukes til å motvirke de økonomiske skadevirkningene av viruspandemien, og i retningslinjene er det lagt inn pålegg om at en betydelig del av pengene skal brukes på fotball for kvinner.

Skjøv på VM-trekning

Under rådsmøtet, som ble gjennomført som videomøte, ble det også gjort flere endringer i terminlisten for landskamper. Blant annet ble det interkontinentale omspillet i VM-kvalifiseringen utsatt fra mars til juni 2022, noe som fører til at trekningen for sluttspillet i Qatar må utsettes fra april til juni samme år.

Bakgrunnen er at VM-kvalifiseringen for Sør-Amerika og Asia er forsinket av pandemien.

Fifa-rådet utsatte landskampperiodene i september i år for Asia, Afrika, Concacaf og Oseania, men ikke for Europa og Sør-Amerika.

Plass til omspill

Landskampperiodene i oktober og november ble for Europas del utvidet slik at det kan spilles tre kamper i stedet for to. Slik skal nasjonsligaomspillet om EM-plasser avvikles uten å gå ut over de planlagte nasjonsligakampene. Norge skal møte Serbia i semifinale i oktober og spille eventuell finale om EM-plass i november.

For Asia, Afrika, Concacaf og Oseania ble landslagsvinduet i juni 2021 utvidet med en hel uke slik at det kan spilles fire kamper i stedet for to.