Tripic ble byttet ut. Så gikk det galt.

Zlatko Tripic med målgivende.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Foto: Fredrik Hagen, NTB

Lørdag kveld var Zlatko Tripic i aksjon for Göztepe i den tyrkiske toppdivisjonen. De tok imot Gaziantep på hjemmebane.

Tripic, som vartet opp med en drømmescoring i serieåpningen, har startet alle tre seriekampene for Göztepe denne sesongen.

Den tidligere Viking-heltens lag fikk en vond start på oppgjøret lørdag, da de havnet under 0–1 allerede etter syv minutter.

Like etter pause var Tripic toneangivende da han serverte en målgivende heading til Soner Ayogdu som utlignet til 1–1. Lyngdølen stanget ballen inn foran målet og ga lagkameraten en enkel jobb med å sette ballen i nettet. Kun ni minutter senere tok Göztepe ledelsen 2–1 ved Brown Ideye.

To minutter før full tid valgte trener Ilhan Palut å ta ut den 27 år gamle nordmannen. Kun tre minutter senere gikk det galt for Göztepe. Gazianteps Alexandru Maxi utlinget til 2–2 på et straffespark ett minutt på overtid.

Det endte uavgjort, og Tripic sitt lag står med fem poeng etter tre kamper. De ligger i skrivende stund på 6.-plass på tabellen i Süper Lig.

Utelukker ikke retur

Tripic gikk fra Viking til Göztepe i vinter og har en kontrakt som strekker seg til sommeren 2021, med opsjon på en forlengelse på ytterligere ett år.

I et intervju med Aftenbladet i sommer, svarte Tripic slik på spørsmålet om han noen gang kommer tilbake til Viking.

– Det er vanskelig å spå, men jeg tror ikke folk blir sjokkert om jeg kommer tilbake en gang. Samtidig svarte jeg det samme da jeg forlot Start og dro til Tyskland. Men ja, det er absolutt noe jeg vurderer, sa Tripic.

Pereira spilte 64 minutter for Paok lørdag. Foto: Pål Christensen

Pereira-debut

Også en annen tidligere Viking-favoritt var i aksjon lørdag. Adrian Pereira ble klar for Paok for to uker siden, og startet lørdag sin første kamp for den greske klubben.

21-åringen spilte en drøy time som venstre vingback i 0–0-kampen borte mot Volos. Paok står med fem poeng etter tre kamper i den greske toppdivisjonen.

Pereiras nye klubb kjemper også om plass i Champions League. De tapte 1–2 borte mot russiske Krasnodar i den første playoff-kampen tirsdag, da satt nordmannen hele kampen på benken. Returoppgjøret i Hellas spilles førstkommende onsdag.

Tidligere Viking-stopper Sverrir Ingason spilte hele kampen i Paoks forsvar.