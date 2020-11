Solbakken med ramsalt kritikk av FCK: – De pisser litt på alt det jeg har gjort

Ståle Solbakken snakker for første gang ut etter at han 10. oktober ble sparket som hovedtrener for FC København i et lengre intervju med danske TV3+.

VAR GJENNOM OPP- OG NEDTURER: Ståle Solbakken leverte åtte seriegull som manager for det danske hovedstadslaget. Den siste sesongen gikk det skeis. Foto: Helge Mikalsen

– De har ikke hjertet eller den hjernen som skal til for å trekke de store strategiske linjene, sier han blant annet om FC Københavns eierne, ifølge Ekstra Bladet.

Solbakken fikk sparken 10. oktober, men har ikke ønsket å uttale seg om saken – før nå.

FC København har ikke besvart VGs henvendelse.

Nordmannen er forbannet over at klubben ikke sparket han ansikt til ansikt, men over telefon. Han lar seg også irritere over måten saken har blitt fremstilt i etterkant, hvor ledelsen har gitt uttrykk for at samarbeidet dem imellom var godt.

– Jeg kunne ikke vært mer uenig i at samarbeidet var godt, sier den tidligere FCK-treneren i intervjuet.

Ifølge Solbakken var han kun i tre møter med klubbens øverste ledelse.

– De pisser litt på alt det jeg har gjort. De har i tiden etter avskjeden snakket meg ned i hele organisasjonen, hevder Solbakken, som forteller at beskjeden om sparkingen kom over telefon fra klubbformann Bo Rygaard.

– Jeg syns at etter 12 år og åtte måneder har krav på at det skal skje ansikt til ansikt.

Da FC København holdt pressekonferanse for å annonsere sparkingen, sa Rygaard dette:

– Vi vil være det beste laget i Danmark og spille gruppespill i Europa. Vi føler at tiden var inne for en endring nå. Det er en av mine vanskeligste beslutninger noensinne.

På daværende tidspunkt lå Solbakken på 9. plass etter fire kamper i dansk superliga. Laget hadde én seier

FCKs styreleder sa at det har vært en vanskelig beslutning for klubben å ta på både et faglig og følelsesmessig nivå, men at klubben har brukt god til til å tenke seg om.

– Vi mener at dette er det beste for FCK i den situasjonen vi er i, sa Rygaard.

PS! Sportssjef i TV3 Sport, Kim Mikkelsen, sier at Ståle Solbakken ikke har stilt krav til intervjuet. Han ønsker å utdype sine synspunkter, skriver Ekstra Bladet.