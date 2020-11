Vil stoppe all internasjonal fotball

Åge Hareide er klar i sin tale. Landslagsfotball og europacup bør vike nå.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Åge Hareide mener fotballferdselen over landegrenser må stoppes nå. Foto: Morten Antonsen

- Ja. Det synes jeg absolutt, er Hareides svar på Adresseavisens spørsmål om internasjonal fotball burde stoppes nå.

- Nations League er en fin turnering og veldig bra for interessen utenom kvalikene. Men det ser ut som pengemaskinene skal gå for enhver pris. Nå burde vi stoppet ferdselen mellom landegrensene, sier han.

- Også europacupene?

- Ja, snakker man om internasjonal fotball, må man nesten ta alt. For vår og norsk fotballs del, går det utover Molde, sier Hareide.

Les også Henriksen smittet: Brann-kampen kan bli utsatt på nytt

Resten er testet og klarert

Fredag morgen fikk han nyheten om at Markus Henriksen har testet positivt for korona. Han har sittet i karantene på et hotell i Oslo etter at landslagskollega Omar Elabdellaoui fikk påvist positiv test i forrige uke.

Etter heftige diskusjoner endte landslagssamlingen i forbindelse med kampene mot Israel, Romania og Østerrike med at Norge ikke stilte lag i Nations League-kampen borte mot Romania, mens et nødlandslag ble hasteinnkalt og skaffet et sterkt uavgjort-resultat borte mot Østerrike.

Israel-kampen på Ullevaal ble avlyst.

Markus Henriksen har fått påvist koronasmitte. Foto: Fredrik Hagen

Og nå må Henriksen være ti dager i isolasjon etter sin positive test.

- Norske klubber har vært ekstremt flinke til å passe på. Når det har vært utbrudd har spillere blitt isolert, og det er tatt hensyn med en gang. Det har stoppet det fra å komme videre ut i samfunnet, sier Hareide.

Som har hatt flere landslagsspillere ute på oppdrag den siste uken.

- Alle er heldigvis testet og klarert. Vi har levd under dette smittevernregimet hele veien, og spillerne har vært veldig flinke, tatt fritidskarantenen og vært veldig påpasselige og lojale, sier han.

Les også Tre nye landslagsspillere har testet positivt på corona: – Ikke spesielt overraskende

Måtte beklage

Etter det som har vært en formiddag svært preget av koronasituasjonen. Torsdag måtte Rosenborg beklage og legge seg langflate etter å ha brukt a-laget sitt i en treningsturnering mot andredivisjonslagene Nardo og Levanger.

– Det er ergerlig at vi skaper et problem ved å spille disse treningskampene. Det trodde vi faktisk var i orden. Men det er egentlig bare å beklage. Vi burde ikke gjort det, sier RBK-sjefen om det.

Før Henriksen-nyheten altså kom fredag morgen.

- Det har vært mye covid i det siste. Det tar fokuset litt bort fra det vi skal holde på med, sier Hareide.

Les også RBK-legen: - Vi legger oss helt flate

– Mest opptatt av Markus

Når han intervjues av Adresseavisen fredag formiddag har han fortsatt ikke pratet med Henriksen.

- Jeg skal ringe Markus nå etter at jeg har snakket med deg. Vi er mest opptatt av hans situasjon nå. En ting er å være innestengt på et hotell, men jeg håper at han ikke får noen alvorlige symptomer og kommer seg lettvint gjennom det, sier RBK-treneren.

Tirsdag skal Rosenborg møte Brann på Lerkendal. Det blir i tilfelle uten Markus Henriksen.

Det er litt mer uklart med André Hansen.

– Med André handler det om han regner seg som nærkontakt med Markus eller ikke, sa landslagslege Ola Sand til Adresseavisen tidligere fredag.

– Og hvordan er den vurderingen?

– Jeg har ikke vært på hotellet, så jeg vet bare fra noen bilder jeg har sett, at André holder god avstand. Han er jo en fornuftig kar. Hvis han ikke oppfatter seg som nærkontakt med noen av dem som er smittet, så er den opprinnelige karantenetiden nok.

Fredag formiddag bekreftet Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF, at det er et tema om Brann-kampen vil bli utsatt ytterligere.

- Vi har ikke diskutert det ennå, sier Hareide.

- Nå har vi fått denne meldingen på morgenen i dag, og vi har ikke snakket så mye om det. Vi er mest opptatte av tilværelsen til de to der nede, så den diskusjonen får vi ta i løpet av dagen, sier han.