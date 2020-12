Aamodt Kilde vant super-G-rennet i Val Gardena – Jansrud nummer tre

Ingen klarte å hamle opp med Aleksander Aamodt Kilde. Kjetil Jansrud ble nummer – og etterpå kom han med et stikk til lagkameraten.

RASKEST: Aleksander Aamodt Kilde går mot seier i verdenscupen i Val Gardena. Foto: Alessandro Trovati / AP

– Han ymtet vel frempå at «de gamle fortsatt er eldst», da måtte jeg påpeke at han har syv år å gå på. Han har ikke helt lov å si det ennå, sier Jansrud til VG – og refererte til intervjuet med NRK.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte i mål til bestetid med tiden 1:26.29, noe som var 12 hundredeler raskere enn Mauro Caviezel.

Den norske festen fortsatte med at Kjetil Jansrud kjørte inn til tredje beste tid litt senere – 21 hundredeler bak Aamodt Kilde.

– Det var litt sånn «payback» i dag da. Han har slått meg hver gang vi har vært på pallen før. Det var greit å gi et slag tilbake, sier en lattermild Aamodt Kilde til VG.

Fra målområdet fikk han følge Kjetil Jansruds kamp om hundredelene.

– Det er nervepirrende uten like. Jeg tror ikke du får noe mer nervepirrende som alpinist enn å sitte der og følge med, sier Aamodt Kilde.

– Det er helt spesiell følelse, legger han til.

Det var sesongens første seier for fjorårets verdenscupvinner.

– Den alpinhistorien gikk fra (Kjetil André) Aamodt og (Lasse) Kjus, så kom plutselig Aksel (Lund Svindal) inn og tok over. I Norge er det noe rart, det kommer alltid opp noen som leverer bra. For meg er det deilig å se at det kommer til å leve videre, sier Jansrud.

Fakta Fakta om Aamodt Kilde * Alder: 28 år (født 21. september 1992) * Klubb: Lommedalen * Meritter, verdenscupen: Én sammenlagtseier (2019/20) og fem enkeltseirer. * VM: To 4.-plasser som beste plasseringer (2017) * OL: 13.-plass beste plassering (2014 og 2018) * Aktuell: Vant fredagens verdenscuprenn i super-G i Val Gardena. (NTB)

– En lettelse

Den forrige seieren kom også i super-G, i Saalbach-Hinterglemm i februar.

Det var nære at Kjetil Jansrud slo ham. Aleksander Aamodt Kilde fulgte dramaet fra lederposisjon.

– Det var på en måte en lettelse, samtidig hadde det vært kulere om han var rett bak, sa han til NRK.

Adrian Smiseth Sejersted havnet på pallen for første gang i forrige uke, men fikk det ikke til i Val Gardena.

Mowinckel beste norske

Litt tidligere var kvinnene i aksjon i utforrennet i Val d’Isere.

Sveitsiske Corinne Suter vant foran Sofia Goggia (Italia) og Breezy Johnson (USA).

Ragnhild Mowinckel ble beste norske på 9.-plass, mens Kajsa Vickhoff Lie ble nummer 15.

Rennet ble preget av flere ulykker. Nicole Schmidhofer ble fraktet bort med båre etter å ha krasjet gjennom nettet.

Det er meldt at Schmidhofer er ved bevissthet.

Litt senere falt også amerikanske Duran McKennis, som heldigvis ploget ned bakken for egen maskin.