Russland-trener brøt coronarestriksjonene i EM: – Ambros Martín må sendes hjem

KOLDING/OSLO (VG) Russlands profilerte trener Ambros Martín (52) brøt lørdag kveld de strenge coronarestriksjonene i håndball-EM.

BRYTER REGLENE: Her går Russland-trener Ambros Martin ut av rød sone. Foto: Skjermdump TV 2 Danmark

TV 2 Danmarks kamera fanget lørdag kveld opp at Russlands spanske trener Ambros Martín bryter den røde sonen.

– Skandale, mener Ole Erevik. TV 3 og Viaplays ekspert er på plass i Kolding om mener det ikke er noen nåde for en av kvinnehåndballens største trenerprofiler. Spanske Martín har tidligere trent Györ med kjempesuksess.

– Jeg kan ikke skjønne annet ett at Ambros Martín må sendes hjem. Jeg vet ikke hva EHF kommer frem til, men hvis ikke dette er brudd på reglene, så vet jeg ikke hva som er brudd på reglene, fortsetter Erevik som mener at det europeiske håndballforbundet ikke har noe valg når en spiller eller trener bryter den røde sonen som skal beskytte mot coronasmitte.

– Mot idioter og idioti kjemper selv gudene forgjeves. Jeg fatter ikke at det er mulig, sier han.

TV-bildene viser at Martín har kontakt med en person i blå sone. Han går forbi avsperringen for å ha en samtale med det som skal være generalsekretæren i det russiske håndballforbundet, Denis Bogomolov.

– Det er jo ikke formildende. Dette er hårreisende, mener Erevik med 184 landskamper for Norge og lang fartstid i internasjonal håndball.

Hans kollega TV 3-kommentator Daniel Høglund reagerer også:

På TV-bildene ser man også at de ta tar hverandre i hånden. Generalsekretæren hadde heller ikke på seg munnbind.

Det er strenge coronaretningslinjer under EM - blant dem at spillere og trenere til en hver tid skal oppholde seg i sin røde sone og ikke ha kontakt med andre.

Dette er noen av retningslinjene i coronaprotokollen:

Alle deltagere skal ved innreise kunne fremvise en negativ coronatest som er maksimalt 72 timer gammel.

Alle deltagere testes igjen ved ankomst til Billund lufthavn.

Spillere fraktes direkte til hotellene, hvor de skal isoleres på hotellrom frem til negative testresultater.

Alle testede er gjennom hele mesterskapet i en såkalt «boble» hvor de ikke er i kontakt med personer utenfor boblen.

Alle i boblen testet med maksimalt 72 timers intervall.

Testingen foregår i privat regi og belaster ikke det offentlige helsevesenet.

Dermed fortsetter coronakaoset i mesterskapet: Regelbruddet kommer ikke lenge etter to Serbia-spillere testet positivt for viruset. Også i den rumenske troppen har det vært smitte.

Det europeiske håndballforbundet har opprettet sak mot det russiske forbundet.

– Dette er vi ikke glade for. Vi har arbeidet så hardt for å etablere reglene for EM-turneringen, og vi har tydelig informert alle deltagende nasjoner. Som en konsekvens av det vil vi foreta oss i saken om de to personene, sier Martin Hausleitner - generalsekretær i EHF, til dansk TV 2. Den danske TV-kanalen har fått en uttalelse fra det russiske forbundet:

– Ambros Martín hadde en kort samtale, som kun var med generalsekretæren, som har en negativ coronatest. Uansett har det russiske landslaget ikke trening i dag og forblir på spillerhotellet. Resultatene av våre tester kommer i kveld. Vi har ingen ytterligere kommentarer i saken.