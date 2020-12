Tirsdag kommenterer Wikestad Premier League igjen: – Gleder meg skikkelig

Når oppgjøret mellom Manchester City og West Brom sparkes i gang tirsdag kveld, er det med Kasper Wikestad (44) bak mikrofonen. Det blir hans første kamp som kommentator siden den nedslående kreftbeskjeden.

TILBAKE: Tirsdag gjør Kasper Wikestad comeback som fotballkommentator. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg gleder meg skikkelig til å kommentere igjen. Det er godt over fire måneder siden sist, og jeg har virkelig sett frem til at dette skulle skje, skriver Wikestad i en SMS til VG.

Det var i en episode av Wikestads egen Premier League-podkast han først delte nyheten.

I september det ble kjent at TV 2-kommentatoren hadde fått kreft i tarm og nyre. Wikestad fikk kreftbeskjeden i starten av august i forbindelse med en akutt blindtarmbetennelse. Deretter fulgte syv uker på sykehus og fire tøffe operasjoner, før han omsider fikk komme hjem i starten av oktober.

Mest glad, litt spent

Wikestad satte seg tidlig et mål om å være tilbake bak mikrofonen før jul.

Da han var gjest på TV 2-programmet «Senkveld med Helene og Stian» sa han at han konsentrerte seg om å være tilbake som kommentator til Hoppuka etter nyttår, men nå er han, etter en lang og krevende høst tilbake, og gjør comeback når Manchester City tar imot West Bromwich på Etihad klokken 21.00 tirsdag kveld.

– Veldig morsomt at jeg får til det, sier Wikestad.

– Er ikke helt friskmeldt, men kan jobbe litt, så jeg er kanskje på skjema.

På spørsmål om hvilke følelser han sitter med før comebacket, svarer han:

– Jeg er mest glad, egentlig. Men blir jo fortsatt ganske fort sliten, så litt spent om jeg holder i 90 minutter, men tror jo det skal gå bra, sier Wikestad, som legger til at han har med seg Petter Myhre som ekspertkommentator, og at han vil være et «sikkerhetsnett».

Wikestad har vært sentral i TV 2s dekning av Premier League, og har kommentert fotball for kanalen siden 2010. Han har også dekket OL, ishockey, snowboard og hopp.

44-åringen er kjent for å være svært engasjert som kommentator:

– Han er veldig ivrig

Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2, sier det er ekstremt gledelig at Wikestad nå er tilbake, og forteller at hans situasjon har preget redaksjonen hele høsten.

– Og det å se Kasper, ikke bare tilbake på beina, men også i kommentatorboksen, det gjør veldig godt, sier han til VG.

– At han skulle kommentere både VM-trekning og Premier League før siste søndag i advent... Det er en skikkelig bonus, og det gjør oss optimistiske på at han er på plass til å kommentere Hoppuka, legger han til.

GLEDER SEG: Vegard Jansen Hagen gleder seg over Kasper Wikestads comeback tirsdag kveld. Foto: Alex Iversen / TV 2

Jansen Hagen forteller at selv om Wikestad enda ikke er helt friskmeldt og fortsatt blir «ganske fort sliten», var det aldri noen tvil om å la 44-åringen sette seg ned bak mikrofonen - så lenge han selv følte han var klar for det.

– Dette styrer Kasper selv, men vi er opptatt av at han har med seg en rutinert makker (Petter Myhre), og at han vet at vi har en backup-plan som gjør at han kan skyte seg ut på kort varsel. Vi behandler dette etter hans ønske, men vi er veldig opptatt av å ikke legge noe press på ham.

– Jeg tror han er veldig ivrig nå. Nå har han veldig lyst tilbake, sier Jansen Hagen.

