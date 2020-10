Stjørdals-Blink sjokkerte serielederen – Ranheim snublet mot bunnlag

Kampen om kvalifisering lever for Blink etter maktdemonstrasjon.

Mats Lillebo scoret mot Tromsø. Foto: Ned Alley

Stjørdals-Blink - Tromsø 4–2/Kongsvinger - Ranheim 1–0

Stjørdals-Blink, som rykket opp fra andre divisjon i fjor, kan dermed sensasjonelt melde seg på i kampen om kvalifisering til eliteserien. Etter lørdagens seier er det bare to poeng opp til Jerv på den viktige sjetteplassen.

Tromsø topper fortsatt tabellen, men fikk det virkelig tøft i Stjørdal. Mats Lillebo (2), Ask Tjærandsen-Skau og Håvard Lorentsen scoret målene, mens keeper Nicklas Frenderup sto en god kamp i mål for Blink.

Det startet imidlertid med Tromsø-jubel. Etter 16 minutter gjorde Kent-Are Antonsen en lur bevegelse og kom seg fri i feltet på en corner og headet inn 1-0.

Unggutt med vakkert mål

Gode involveringer av Frenderup holdt Blink inne i det, før Stjørdals/Blink snudde kampen på hodet. Først kom utligningen da Lillebo sikkert satte inn et straffespark etter 37 minutter, før unggutten Tjærandsen-Skau vartet opp med kampens prestasjon med en kanon fra distanse som suste inn i hjørnet.

Det var det første målet 19-åringen fra Bodø har scoret for Stjørdals-Blink og på under fem minutter hadde overraskelseslaget vendt 0-1 til 2-1 mot serielederen.

Det skulle imidlertid ikke vare lenge. Like før pause satte Fitim Azemi inn 2-2. Nok en gang slapp Stjørdals-Blink inn på en corner.

Med 18 minutter igjen å spille leverte Blink en ny femminuttersperiode som avgjorde kampen. Først satte Lorentsen inn 3-2 med en flott heading, før Lillebo ble tomålsscorer med et nytt hodestøt.

For opprykksjagende Ranheim ble det en trist kveld. Borte mot bunnlaget Kongsvinger havnet Ranheim under enormt press. Martin Hoel Andersen sikret Kongsvinger 1-0-seieren.

Svein Maalen og Ranheim gikk på en smell. Foto: Vidar Ruud

Ranheim leverte en svak kamp, men kunne fått med seg ett poeng på overtid da Sondre Sørløkk fikk en eventyrlig sjanse til å redde poenget. KILs Riffi Mandanda vartet opp med en mesterlig redning.

Også Sivert Solli hadde en stor mulighet tidligere i kampen da han kom alene med keeper, fintet ut Mandana men avsluttet utenfor mål.

I neste runde venter Stjørdals-Blink på hjemmebane for Ranheim. Det blir en viktig kamp for begge lag. Ranheim bør vinne for å holde liv i håpet om direkte opprykk, mens Stjørdals-Blink for alvor kan slå seg inn i opprykksstriden med en ny seier.

Bittert Sogndal-tap

Ranheim er to poeng bak Sogndal på sikker opprykksplass. Sogndal tapte 1-2 borte mot HamKam etter å ha ledet 1-0 og er på andreplass, seks poeng bak Tromsø.

Ull/Kisa tok et steg vekk fra nedrykksstriden med 2-1-seier over Grorud, mens Øygarden er ny tabelljumbo etter 2-4-tap for Jerv.

I de tidlige kampene vant Strømmen 3-2 over Raufoss, mens Åsane og KFUM Oslo spilte 1-1.