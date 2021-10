Han vant sist. Hvem bør bli årets ildsjel?

Idrettsgalla Sør arrangeres i Sør Amfi i Arendal lørdag 6. november. Nå kan du være med å foreslå kandidater til hvem som fortjener prisen «Folkets ildsjelpris».

Her er skjemaet du må fylle ut.

Fristen for å foreslå kandidater er førstkommende søndag 10. oktober ved midnatt. Deretter skal en jury velge ut fem kandidater, som vi skal presentere hver for seg i Fædrelandsvennen. Så kan leserne være med på å stemme fram vinneren gjennom Fædrelandsvennen.

Deler ut to priser

Det eneste kriteriet for å kunne nomineres er at vedkommende over tid skal ha lagt ned en ekstraordinær frivillig innsats for idretten, noe Jon Magnus Dahl til de grader hadde gjort for Kristiansands Cykleklub (KCK) da han vant prisen i 2019. Det ble ikke avholdt Idrettsgalla Sør i fjor på grunn av korona.

Det deles ut en ildsjelpris i det tidligere Vest-Agder, og en pris i det tidligere Aust-Agder. Det er Agderposten som tar seg av avstemningen for det tidligere Aust-fylket.

Her kan du lese mer om ildsjelprisen

Her kan du lese mer om hvilke idrettsutøvere, trenere og lag som er nominert til ulike priser på årets lokale idrettsgalla.