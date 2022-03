Den tidligere englandsproffen Anders Jacobsen mener at barnefotballen i Norge utvikler seg i feil retning. Norges Fotballforbund svarer at kritikken ikke helt treffer mål.

– Skal jeg si én ting om barnefotballen? Slutt å være resultatorientert. Det er det mest resultatorienterte man kan være.

Bokaktuelle Anders Jacobsen var i tirsdagens debattinnlegg i Aftenposten klar på at barnefotballen i Norge bør endre kurs. Den tidligere eliteserieprofilen mener at spesialisering får stadig større plass i barneidretten.

De beste dyrkes, de nest beste ofres når det gjelder å vinne. Jacobsen påstår i innlegget at utviklingen jobber mot sin hensikt.

Håkon Grøttland er leder for spiller- og trenerutvikling i Norges Fotballforbund. Han er enig med Jacobsen om at fotball skal være gøy og lekent, men mener at lek ikke utelukker seriøsitet.

– Det er et motsetningsforhold her som jeg synes blir unaturlig. De som satser, er de som synes det er mest gøy. Men det må være ordnede former på trening for at det skal være gøy, forteller han.

Jacobsen kaller innbytterbenken for verdens mest ensomme sted for barn.

Statistikk fra Norges idrettsforbund forteller om en spesialiseringsbølge i norsk idrett. De siste årene er det etablert langt flere særidrettsklubber enn fleridrettsklubber. Hele 97 prosent av norske barn er innom organisert idrett. Dette kan bety at barn møter mindre lek og mer alvor, tror han.

– Norsk fotball taper på tidlig spesialisering. For å få til kulturendring i sporten må vi ha mer kunnskap om utvikling. Vi må kvitte oss med at en god kamp er det samme som et godt resultat, sier Jacobsen, som i mange år har vært barnetrener for Årvoll IL.

Klarer du å se hva som er bra for den enkelte spilleren, har det vært en god kamp, legger han til.

– Når det kommer til trening, må man legge bort alvoret. Man må åpne opp for mer lek og mindre innblanding fra trenere.

Anders Jacobsen (53) Født: 18. april 1968 Yrke: Lærer Aktuell med boken «Hjelp, jeg er blitt fotballtrener» Spillerkarriere Norge: Asker (1985–1989), Vålerenga (1989–1992), Skeid (1993, 1995–1996, 2001–2003), Lillestrøm (1994), Start (1997–1998) Spillerkarriere England: Sheffield United (1998/99), Stoke (1999/00), Notts County (2000/01) Trenerkarriere: Hovedtrener i Strømsgodset (2005) og Skeid (2006–2008). Barnetrener i Årvoll

– Se til Belgia

Det er nå 22 år siden det norske herrelandslaget var med i et sluttspill. Norge er på 45. plass på Fifa-rankingen.

– Skal vi se en forbedring i spillerutvikling her hjemme, må vi la oss inspirere av belgierne, forteller Jacobsen.

Der har de skapt en ny fotballkultur med en rød tråd fra barnefotball til toppfotball. Landet kvalifiserte seg ofte til mesterskap, men sluttspill uteble. Konklusjonen fra Det belgiske fotballforbundet var at spillere hadde fysikken på plass. De var gode defensivt, på dødballer og i kontringsfasen. Men de manglet kreativitet.

For å implementere mer kreativ spill begynte belgierne å se til Brasil. Der hvor mye av fotballen spilles på stranden, i gatene, på løkka, uten noen formell opplæring. Svaret ble å utvikle spillere som var gode én mot én og med det gi barn større frihet til å finne måter å leke seg forbi motspilleren.

– Fotball handler om å lyve og å kunne lure motstanderen. Man må klare å drible uten å bli driblet, forklarer Jacobsen.

Det skulle ta noen år før den nye spillerkulturen fikk fotfeste i Belgia. De neste ni årene falt de fra 23. til 66. plass på Fifa-rankingen. Men belgierne ventet på en ny generasjon med nye kreative spillere.

I 2015 var de nummer én på verdensrankingen. Siden har de vært i toppen.

Stjernespissen Romelu Lukaku er en av grunnene til at Belgia er blitt en stormakt i internasjonal fotball. Foto: Fabio Ferrari, AP/NTB

– Jeg tror løsningen er å gi barn lov til å være mer kreative på banen uten for mye involvering fra treneren. Barna må få oppdage fotballen selv i mye større grad.

– Nøkkelen er bedre trenere

Hva gjør du når du mer eller mindre frivillig påtar deg å trene et fotballag for barn og ikke aner hva du skal gjøre? Det lurer Jacobsen på i boken sin.

Forbedringspotensial hos trenere i norsk fotball er stort, og talentene plukkes ut for tidlig, mener han.

– Jeg tror de fleste er enige med meg i at nøkkelen i barnefotball i Norge er bedre trenere. De må ha et større fokus på enkeltindividet. Den dårligste spilleren er like viktig som den beste.

Den tidligere Vålerenga- og Skeid-stopperen mener det er feil å anta at det synes tidlig hvem som blir best til slutt. Som 14-åring fikk han selv beskjed om at han var for liten og hadde for dårlig fysikk. I dag er han nesten 2 meter høy.

– Ikke kast de grønne bananene for tidlig. La dem bli modne.

Tidlig spesialisering i fotball er noe Grøttland og NFF heier på.

– Fotball i seg selv er så allsidig. Det er ikke noe fare for at variasjon ikke er ivaretatt gjennom fotballens egenart. Jeg tror ikke du trenger å drive med mye annet for at du skal bli god i fotball, sier han.

Han trekker frem NFFs planverk fra i fjor, som tar for seg en helhetlig utvikling fra barnefotball og opp gjennom ungdomstrinnet. Der er mye inspirert av Belgias fremgangsmåte.

– Fotballglede og mulighetene skal være der for alle. Skal det være gøy, kan det ikke være for mye coaching fra tidlig alder, men det må tilrettelegges for god aktivitet, mener Grøttland.

På aldersbestemte landslag ligger Norge høyt internasjonalt.

– Jeg tror hvis vi spør: Hva er det Norge gjør nå som viser fremgangen? Vi må bli bedre på det vi allerede gjør bra. Vi ser at vi klatrer oppover, fastslår Grøttland.