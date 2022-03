Sjølv om Volda har feia nesten kvar ein motstandar av banen denne sesongen, har trenar Halldor Stefan Haraldsson alltid åtvara om at neste motstandar er farleg.

Det same gjør han før kampen mot Reistad onsdag, trass i at Volda scora over 40 mål i heimesigeren over motstandaren før jul.

– Men Reistad scora 27 mål på oss i den kampen, det er for mykje. Dei scorar mykje mål samanlikna med andre lag rundt dei på tabellen, så dei kan score. 3–2–1-forsvaret deira er også ein utfordring, men taklar vi dette, har vi gode moglegheiter, seier Haraldsson.

Trenaren åtvara også før førre kamp om ein vanskeleg motstandar. Det enda med at Volda leia heile 18–4 til pause over Fjellhammer.

– Kampen blei heilt annleis enn eg såg for meg. Vi stengde av bakover, og Fjellhammer kollapsa, det hadde eg ikkje rekna med. Det gjekk mentalt skeivt for dei, sjølvsagt i kombinasjon at vi spelar veldig bra.

Førebuingar

Denne moderate tankegangen, i ein hittil suveren sesong, frå både Haraldsson og laget, er noko av nøkkelen til at Volda står med 12 sigre, tre uavgjorte og ingen tap med fem kampar att.

– Det er sånn det har blitt. Når ein vil noko mykje, kan ein for bli for ivrige. Vi kan alltid gå på ein smell. Då må vi førebu oss like godt til alle kampar. Då blir det nokre kjedelege svar, fordi vi må halde oss nede på jorda, seier kaptein Kine Kvalsund.

Kine Kvalsund meiner at Volda er nøydd til å halde seg ned på jorda. Foto: Marius Simensen

Uttrykket «ein kamp om gangen» har blitt flittig brukt av Volda-leiren denne sesongen. Det har framleis ikkje endra seg.

– Som vi seier på Island: Det er kort veg ned til skiten. Det er viktig for oss å møte førebudde, seier Haraldsson, og legg til:

– Vi er der vi er i dag på grunn av gode førebuingar og godt fokus på trening. Om det forsvinn, så forsvinn mykje. Eg merker og kjenner på spelarane at dei tar ein kamp om gangen. Eg har ikkje fått eit spørsmål om reisa til kampen på søndag enda. Det hadde vore eit raudt flagg om mange tenkte på det, men no er det fullt fokus på Reistad.

Historisk

Nettopp fokus blir minst like viktig dei neste 19 dagane. Då skal alt avgjerast. Fem kampar skal spelast.

Fortset Volda slik dei har gjort til no, kan opprykket truleg tidlegast kome 3. april. Det mest sannsynlege er derimot at Volda kan avgjere det heile heime mot Levanger 6. april, ein runde før slutt. Den siste kampen spelast 10. april, også det på heimebane.

– Det blir veldig spennande å sjå kva som skjer. Vi har jo vore nære tidlegare. No er det fem kampar att og det er veldig opp til oss, seier Kvalsund.

Med opprykk blir Volda det aller første laget frå Sunnmøre til å spele i øvste divisjon i handball, så vidt Sunnmørsposten er kjent med.