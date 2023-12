– En skikkelig nyttårsskrell, sier Niklas Dyrhaug om at finnen så ut til å gå av med seieren på herrenes tikilometer, den andre etappen av årets Tour de Ski.

For finnen satte tidlig standarden fra et relativt tidlig startnummer. Det kunne vise seg å være en fordel – snøværet meldte sin ankomst etter han var i mål.

Hyvärinen har aldri tidligere vært på pallen i verdenscupsammenheng.

Harald Østberg Amundsen og Erik Valnes var nærmest av de norske. De var helt med i seierskampen halvveis i løpet, men falt av utover i løpet.

Valnes endte 16,2 sekunder bak og tok annenplass. Amundsen endte 17,2 sekunder bak finnen, og ett sekund bak sin landsmann Valnes. Det er imidlertid gode resultater når det gjelder sammendraget.

For Erik Valnes tar over den gule ledertrøya i sammendraget. Kun fire sekunder bak ham er Amundsen, og i morgen er det 20 kilometer fristil.

For flere av de norske ble det en skuffende dag. For til tross for to pallplasser, er dette første distanserenn i 2023 uten en nordmann på topp. Kun tre nordmenn var topp 15.

Didrik Tønseth, Pål Golberg, Henrik Dønnestad og Martin Løwstrøm Nyenget fikk alle en tung dag. Det røynet på, og det betyr at de taper mye terreng i sammenlagtkampen.

– Jeg håper det snur i morgen, hvis ikke må jeg ta en vurdering. Da får vi se hvor lurt det er å presse på videre, sier Tønseth til VG.

– Det er lenge siden jeg har følt meg så ille, sier Dønnestad til VG.

– Det norske folk blir nok bortskjemt med de resultatene vi har prestert så langt i år. Men all ære til Hyvärinen i dag, for fy flate han må ha gått fort, sier Jan Thomas Jenssen etter sin 17. plass.