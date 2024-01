– Jeg kaller det inkompetent ledelse. De har hoppet bukk over en av de viktigste byggesteinene i samfunnet. Det handler om presedens. Det at de fraviker så til de grader fra egen skapt presedens om hvordan de har behandlet andre utøvere tidligere, sier Sjåstad Christiansen til VG

Det er uttaket til forrige ukes renn i Oberhof som får han til å reagere. Der ble han vraket til fordel for rekruttløperen Johan-Olav Botn.

Han mener at resultatene er på hans side og sier utøvere med dårligere resultater tidligere har fått flere sjanser enn han.

– Å da komme med et så brutalt uttak kan jeg ikke fatte og begripe. Det er helt latterlig. Jeg kunne ikke gjort det bedre med tanke på kriteriene. At jeg da skal bli kastet ut, blir for meg veldig vanskelig å forstå, sier han.

Forklaringen han har fått er at «sånn måtte det bare bli denne gangen», ifølge ham selv. Det får Sjåstad Christiansen til å reagere.

– Det er håpløst og det pisser på forutsigbarheten til utøverne. Vi forventer at det er på like vilkår, det var det ikke her. Dette var høy risiko og alle tapte på det, fortsetter han.

Norges ankermann mener alle tapte på uttaket. Foto: Pontus Lundahl / TT / NTB

Landslagssjef Per-Arne Botnan svarer på kritikken. Han sier innledningsvis at utøvere naturligvis blir skuffet når de ikke får gå.

– Men det blir en ny verden for flere fremover, tror jeg. Vi har så mange gode utøvere nå. Blir du topp seks- eller topp ti, så er ikke det i seg selv et kriterie som nødvendigvis er godt nok for å bli tatt ut til verdenscup, sier han.

Sjåstad Christiansen sender flere skudd i retning av ledelsen i sin kritikk. Foto: Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån / NTB

Landslagssjefen viser til at flere utøvere under landslagsnivå har levert eksempelvis i IBU cupen (nivået under verdenscup).

– Utøverne våre kan som sagt ikke forvente at det blir som det alltid har vært. Selvfølgelig føles det annerledes og rart når man endrer det som var tidligere. Du kan snakke om forutsigbarhet, men det er flere som er oppe og kjemper om topp ti sammenlagt og har vært på pallen. Det virker brutalt første gang det skjer, men jeg tror det kommer til å skje flere ganger,

Landslagssjef, Per-Arne Botnan, svarer på kritikken som Sjåstad Christiansen kommer med onsdag. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Da VG spør Botnan spesifikt om ordbruken Til Sjåstad Christiansen svarer Botnan følgende:

– Vetle har hatt god tid til å tenke seg godt om frem til nå. Jeg har ikke hørt intervjuet, så de uttalelsene får stå for hans regning. Men de fleste kan tenke seg godt om før de bruker slike karakteristikker og ulike ord, sier Botnan.

– Kommer du til å ta opp med ham hvordan han nå har blåst ut og hvordan han ordlegger seg?

– Det var viktig for ham å blåse ut. Han har enn så lenge ligget lavt, men nå bestemt seg for å svare for seg her. Nå etter trening og slike ting, får vi vurdere om vi skal ta en prat med ham om det, sier Botnan.

Sjåstad Christiansen skal i aksjon i morgen 11. januar i Ruhpolding. Klokken 14:30 går stafetten for herrene. Sprinten er lørdag 13. januar klokken 14:30. Begge rennene vises på NRK.

