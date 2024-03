NRK skriver at et TV-team skal følge brødrene i oppkjøringen til OL.

– Filmingen begynner nå i disse dager, og den viktigste grunnen til at vi har gått med på dette, er at vi får være med å sette rammene for innholdet, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Brødrene har tidligere deltatt i serien «Team Ingebrigtsen», som gikk på NRK fra 2016 til 2021.

Ifølge TV 2 er det Amazon som skal lage serien. Overfor NRK sier brødrene ingenting om når serien publiseres eller hvem som skal lage den.

Jakob Asserson Ingebrigtsen (23) skal i sommer forsøke å forsvare både OL-gullet og EM-gullet på 1500 meter - i tillegg til EM-gullet på 5000 meter.

Brødrene Henrik (33) og Filip (30) skal forsøke å kvalifisere seg til begge mesterskap.

Yngstebror Jakob og konen Elisabeth venter også sitt første barn i juni.