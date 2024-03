Da det gjenstod én runde lå Dennis Hauger som nummer seks. Han kjørte forbi Andrea Antonelli før utøverne gikk inn i den siste runden. Det så ut til at det skulle bli en norsk femteplass, men plutselig:

Med få hundre meter igjen – kjørte Hauger seg opp to plasser og opp til pallen etter en strålende yttersving – som var løpets siste sving.

– Det er en Lynet McQueen-avslutning. Det er få ting som er morsommere enn fotofinish i billøp, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Dette er utrolig bra gjort, sier Viaplay-ekspert Kunal Shah.

Men like etter løpet skriver den pålitelige Formel 1-journalisten Chris Medland følgende:

– Jeg lurte på Haugers avslutning ettersom han krysset innsiden på linjen til pit, slik at han får kortere vei til mål. Det er under etterforskning, skriver han på X.

– Dette har blitt slått ned på tidligere denne helgen, sier Atle Gulbrandsen.

Formel 2 har ikke meldt noe offisielt ennå.

Se Haugers forbikjøring opp til femteplass:

– Det var vanskelig å avansere, følte at jeg hadde litt mer fart enn de 2-3 bilene foran meg. Skjønte tidlig at her gjaldt det å være tålmodig, det var en god del knuffing i feltet. Siste runden var kul, trodde aldri jeg skulle bli så glad for en 3. plass, sier Hauger i en pressemelding.

Jack Crawford, som akkurat endte utenfor pallen, var 31 tusendeler bak Hauger i mål.

Førsteplass på sprintløpet fredag og tredjeplass i hovedløpet lørdag. Dennis Hauger har virkelig levert denne Formel 2-helgen i saudiarabiske Jeddah.

Nordmannen er nummer tre sammenlagt etter fire løp med 31 poeng. Zane Maloney leder med 47 poeng.

Dennis Hauger startet hovedløpet fra en sjetteposisjon, og nordmannen kjørte seg dermed opp tre plasser.

Enzo Fittipaldi vant løpet foran Kush Maini på annenplass.

Vil du lese mer om førerne, lagene, banene og duellene i 2024-sesongen? VGs store Formel 1-magasin kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)