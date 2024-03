– Det har vært en stor drøm og at det nå har blitt en realitet, er nesten ikke til å tro!

Skriver Reistad i en melding til VG. Fredag ble 25-åringen for første gang kåret til «IHF Female World Player».

– Kåringen er helt fantastisk og betyr veldig mye for meg, sier hun.

Seks norske kvinnelige spillere – pluss Sander Sagosen – har tidligere vunnet IHF-kåringen. Den er forandret fra tidligere med mindre makt til fansen.

Trenerne i sist VM teller en tredjedel, IHF’s Commission of Coaching and Methods en tredjedel, mens supporterstemmene nå er tatt ned til å ha en tredjedels betydning.

IHF trekker frem Reistads 15 mål i VM-semifinalen som «en av de fineste individuelle oppvisningene i verdenshåndballens historie».

Danmarks Mathias Gidsel ble kåret til verdens beste spiller på herresiden.

Reistad ble kåret til MVP – mesterskapets mest verdifulle spiller – både i fjorårets VM og i EM året før.

I mai 2023 ble den norske landslagsprofilen kåret til verdens beste i nettstedet Handball Planets avstemning.

– Jeg er stolt, men også veldig takknemlig over all hjelp og støtte jeg har fått og stadig får av masse gode mennesker rundt meg. Jeg er veldig heldig, sier Henny Reistad til VG.

Nå handler 2024 om det Reistads to lag ikke klarte å vinne i fjor: Internasjonale titler. Hun får en sjanse for Esbjerg i Champions League og to muligheter for Norge – i OL og EM.

Henny Reistad og hennes danske klubb, avsluttet sist uke den danske ligaen med 26 strake seire. Det har ingen klart før. Nå står sluttspillet for tur.

Før Ferencvaros fra Ungarn venter i kvartfinalen av Champions League. Også Vipers får ungarsk motstand i månedsskiftet april/mai. Norskdominerte Györ venter i kvartfinalen.