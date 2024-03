– Vi er klar over den rapporterte tragedie-syngingen under dagens FA-cup-kamp mellom Manchester United og Liverpool. Vi skal samarbeide med Manchester-politiet, skriver FA - det engelske fotballforbundet - i en pressemelding.

«(Liverpool er) alltid ofrene», kunne høres fra deler av hjemmefansen – en dårlig skjult referanse til den tragiske Hillsborough-ulykken.

97 mennesker mistet livet enten på stadion eller som følge av trengsel på Hillsborough Stadium i 1989. I 2016 fastslo en jury at tragedien kunne skje blant annet på grunn av politiets uaktsomme avgjørelser. Fire år tidligere hadde en annen rapport fastslått at politiet og myndighetene prøvde å skjule sine feil og at uskyldige Liverpool-fans hadde blitt beskyldt for å forårsake tragedien.

Det er en av de mest omtalte tragediene i fotballhistorien, og har satt dype spor i Liverpool.

«Og Manchester er full av dritt», lød som svar fra bortesvingen.

Fenomenet å synge om tragedien på Hillsborough – eller andre tragedier, for den saks skyld – er kalt «tragedy chanting» her i England.

UNITED-TRIBUNEN: Manchester United-supporterne med banner før kampen mot Liverpool. Her mot «Stretford End» der de mest ihuga supporterne sitter. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

– Vi fordømmer sterkt enhver form for fornærmende, nedsettende og diskriminerende rop på fotballstadioner, skriver FA videre.

– Vi er fast bestemt på å fjerne denne type oppførsel. Det er helt uakseptabelt og kan ha en varig og skadelig innvirkning på enkeltpersoner og samfunn. Det må ta slutt, og vi støtter enhver klubb og deres tilhengere som forsøker å utrydde dette fra tribunene.