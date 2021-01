Graham Hansen føler seg satt i livsfare: – Nok får være nok

Barcelona-profil Caroline Graham Hansen går hardt ut mot det spanske fotballforbundet, som hun mener «blindt ignorerer fare for liv» ved å sende laget hennes på togtur i den pågående snøstormen i Spania.

ANGRIPER DET SPANSKE FOTBALLFORBUNDET: Caroline Graham Hansen har lite til overs for behandlingen FC Barcelona Femení ble utsatt for i forkant av «El Clasico» mot Madrid CF. Foto: Jonathan Moscrop / Sportimage/PA Images

«Som en nordmann kan jeg ikke forstå hvordan det spanske fotballforbundet følte det var trygt å sende et lag gjennom fjellene når værmeldingene varsler om gule og oransje nivåer av fare grunnet stormen som raser gjennom Spania», innleder Graham Hansen sin Twitter-tirade lørdag formiddag.

De ble bedt om å reise til kampen fredag og er i Madrid etter en lang togtur, i påvente av en avgjørelse i dag. FC Barcelona Femení skulle etter planen spilt kamp mot Madrid CF lørdag kveld, en kamp som lørdag ble utsatt grunnet den pågående snøstormen i sentrale Spania.

Nå er de «stuck» i hovedstaden, og kommer seg kanskje til Barcelona på søndag - før de må reise til supercupkampen mot Atlético de Madrid på onsdag allerede mandag.

– Vår kamp ble ikke avlyst før etter at vi ankom Madrid. De valgte å si at vi måtte reise gjennom fjellene med høye farenivåer. Nok får være nok, sier Graham Hansen til VG på telefon fra den spanske hovedstaden.

På twitter skriver hun at forbundet «blindt ignorerer faren for våre liv» ved å beordre dem ut på reisen.

Hun mener at om fotballforbundet hadde tatt idretten deres på alvor, ville de skjønt i går at de ikke kunne spille kampen på de snøtunge banene - som ikke har varme under gresset.

– Det er veldig lite forsøk på å forstå situasjonen. Man føler seg veldig motarbeidet, sier hun.

25-åringen sier hun ikke følte seg trygg da de kjørte buss fra togstasjonen til hotellet, og viser til at snøfall er særs uvanlig i Spania - flere av lagkameratene så snø for første gang. Hun mener de rett og slett mangler redskapene for å håndtere en slik situasjon.

Hun trekker en parallell til håndteringen av covid-19-situasjonen, som har ført til flere avlyste kamper ved mistanke om smitte.

– Det er helt riktig å avlyse kamper på grunn av dette, men det har ikke vært noen konsekvente protokoller på dette for oss (på kvinnesiden, journ. anm) og kommunikasjonen har vært dårlig, sier hun.

«Vi fortjener mer. Sporten vår fortjener mer», avslutter Graham Hansen på Twitter.

VG har sendt Graham Hansen uttalelser til det spanske fotballforbundet for tilsvar, så langt uten respons.

PS! Herrekampen mellom Athletic Bilbao mot Atlético Madrid ble utsatt på grunn av at baskerne ikke klarte å lande i Madrid lørdag.