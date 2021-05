Virkelighetens «Moneyball» til Premier League: Brentford rykker opp

En ni års kamp for å slå seg inn i engelsk fotballs fineste selskap ble fullbyrdet på Wembleys grønne gress foran 12.000 tilskuere i playoff-finalen i Championship. Klubbens danske trener Thomas Frank – pluss hans totalt syv landsmenn i spillertroppen, to av dem EM-klare for Danmark – vant trygt 2–0 mot Swansea etter at enda tryggere Ivan Toney satte inn 1–0 fra straffemerket.

Championship-toppscorerens 11. mål på 11 forsøk fra 11-meteren denne sesongen ble fulgt opp av en heldansk fulltreffer:

På en kjapp kontring fikk tidligere FC København-spiller Mads Rørslev ballen inne i 16-meteren. Han ventet tålmodig på landsmannen Emiliano Marcondes som dukket opp noen sekunder senere og bredsidet inn det som var 2–0 – og samtidig veldig mye mer.

For verdien på opprykket kan være verdt så mye som over tre milliarder norske kroner, ifølge sjeføkonom Dan Jones i sportsavdelingen til økonomigiganten Deloitte.

– Det er minst 170 millioner pund (2,133 milliarder med dagens kurs) til vinneren. Ett år i Premier League er omtrent 100 millioner pund (1.250 milliarder), og greier man plassen første sesongen er man sikret tre år med «fallskjermutbetalinger», og det tar totalen til nesten 300 millioner pund, sier Jones til Sky Sports i forkant av finalen som i årevis er regnet som verdens mest verdifulle fotballkamp.

Den kan også være klodens galeste, mest sannsynlig fordi det er så mye på spill, men 2021-versjonen av playoff-finalen forløp relativt udramatisk takket være Brentfords tidlige ledelse, samtidig som Swansea ble redusert til ti mann da Jay Fulton grisetaklet Mathias Jensen (en av de EM-uttatte danskene) midtveis i 2. omgang.

2–0 sto seg også da de seks overtidsminuttene var spilt, og hårfagre Frank klemte intenst på spillere og støtteapparat mens Brentford dusjet i musserende for å ha slått kloa i nøkkelkortet til pengebingen Premier League.

Nå har pund aldri vært Brentfords problem siden styrtrike Matt Benham kjøpte klubben i 2012. Da var de i League One, liganivå tre i England. Der var de i to år, blant annet med Uwe Rösler som trener, før de har hatt tilhold i Championship de siste seks sesongene.

– Brentford har gått en annen vei enn hva mange andre klubber har gjort i Championship de siste årene. I stedet for å bruke penger på overbetalte britiske spillere, har de fokusert mer på markedet utenfor de britiske øyer. På denne måten har de fått hentet inn mer kvalitet til billigere pris. De har hele tiden vært bevisst på at de er for liten klubb til å kunne kjempe mot de beste rent økonomisk, og har derfor måttet finne andre måter å bli best på, beskriver Eirik Aase, mannen bak nettsiden Championship Norge.

Blant har de altså sett til Skandinavia. Linken til Danmark kommer av at Benham også har kjøpt FC Midtjylland og forvandlet det til sportslig og økonomisk suksess. De deltok i Champions League-gruppespillet før jul som 2020-mester i dansk fotball.

Benham skapte sin formue (uvisst hvor stor) gjennom gambling, det meste i Asia, og visstnok ikke av den tilfeldige sorten. Som utdannet fysiker fra Universitetet i Oxford gikk han systematisk til verks, og skal ha konstruert tunge analysemodeller som viste hva som førte til at enkelte fotball-lag vant oftere enn andre.

Han tok med seg både pengene og analysemodellene inn i fotballen. Ofte har Benhams prosjekt fått tilnavnet «Virkelighetens Moneyball», et betegnelse den vanligvis mediesky klubbeieren uttrykte at han ikke hadde sansen for i Guardian i 2015.

Moneyball-uttrykket kommer fra filmen der Brad Pitt portretterte baseballaget Oakland Athletics sportsdirektør Billy Beane, som gjorde suksess med å bringe matematikk og statistikk uhyre nøysomt inn i sporten.

– Brentford bruker analyse og statistikk på treningsfeltet, overgangsmarkedet og på banen. Dette har blant annet vært medvirkende til at de hele tiden har tatt nye steg nærmere Premier League, til tross for at de hvert eneste år har solgt flere av sine aller beste spillere. Nettopp denne moderne måten å drive fotballklubb på, er det som får meg til å tro at Brentford kan etablere seg i Premier League, tror Championship-ekspert Eirik Aase.