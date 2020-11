Lewis (20) om meldingene etter Arsenal-overgangen: – Viser at det er muligheter for alle

Da George Lewis (20) signerte for Arsenal var mange svært overrasket. Siden overgangen var han fast inventar hos Arsenals U23-lag – inntil han skadet seg.

TROMSØ: George Lewis flyttet til Tromsø da han var 4 år gammel.

I 2018 spilte han tre kamper i Obosligaen for Tromsdalen. Året etter ble det med to innhopp for Fram Larvik på nivå tre i norsk fotball.

Det var derfor ingen selvfølge at unggutten skulle ende opp med kontrakt med Arsenal. Trenere og spillere i gamleklubben Fram Larvik virket ikke å skjønne mye da Viasat var på besøk like etter at overgangen gikk i boks.

– Større senasjon tror jeg ikke jeg har vært med på i fotballen, sa lagets keepertrener Arild Andersen.

– Han fikk vel ti minutter eller noe sånn for oss. Utviklingen hans må ha skutt enorm fart etter han dro fra oss for å si det sånn, fordi da så vi at det var en mann med talent. Men vi så ikke en ferdig fotballgutt, uttalte daværende Fram-trener Roger Iversen.

– Han fikk ikke så mye spilltid her, og så skal han gå til Arsenal med fem minutter her. Da er det håp for alle, mente Fram-keeper Erik Tallaksen.

– Har du sett dette klippet selv?

– Ja, jeg fikk det jo tilsendt etter hvert. Det er i grunn ikke noe jeg har gitt for mye oppmerksomhet. Jeg har fått vist meg frem på en god måte, fått spille mye og jeg føler jeg har levert godt, sier Lewis.

– Så da er jo bare artig å vise at det er muligheter for alle. Fotball er ferskvare, og jeg følte meg klar for utfordringen da jeg fikk vise meg frem. Dette er jo noe man har trent for hele livet.

Ikke lenge etter overgangen fikk også Lewis debuten for Arsenals A-lag da de møtte MK Dons i sesongoppkjøringen:

Siden Lewis ankom Arsenal startet han de fire første kampene i ligaen for Arsenals U23-lag. De fire siste ukene har han imidlertid ikke vært med på grunn av en skade. Han regner med å være i trening igjen etter landslagspausen.

Han har også fått være med Arsenals beste menn for å teste nivået der ved et par anledninger. I starten av sesongoppkjøringen var han med over en lengre periode, men etter at flere A-lagsspillere meldte seg på og ble signert har han stort sett trent med U23-gjengen.

– Jeg har vært med når det har vært behov for flere spillere. Det er jo stort å spille med de store gutta og absolutt noe man har drømt om, forteller 20-åringen.

Før han signerte for Arsenal ble han gjort oppmerksom på spekulasjoner rundt klubbens motiver for å hente ham. Lewis er født i Rwanda og den landlåste republikken sentralt i Afrika sponser Arsenal med 350 millioner kroner gjennom reiseselskapet Visit Rwanda, ifølge The Guardian.

Nå ønsker tromsøværingen å motbevise dem som måtte tro at det ligger annet enn sportslige motiver bak signeringen.

– Folk får tenke hva de vil. For meg så handler det om å motbevise. Det har jeg gjort siden jeg var liten gutt, og dette er noe foreldrene mine lærte meg, sier han.

– Hva legger du i at dette er noe du har gjort siden du var liten?

– Der jeg kommer fra er det mange som ikke har trodd på meg. Derfor er det deilig å være her nå, og det er alltid spesielt å ta seg en Arsenal-drakt for å spille fotballkamper.

– Mange ble jo overrasket over overgangen, men ble du selv også?

– Klart jeg ble overrasket da jeg for første gang hørte om interessen, det tror jeg alle hadde vært. Det har jo vært et nivåmessig stort sprang, men jeg føler jeg har håndtert det bra. Det var en utfordring som jeg følte meg klar for å ta.

